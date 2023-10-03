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娛樂

鄭少秋喪女心情未平復 太太官晶華稱會盡力幫忙後事

【明報專訊】鄭少秋（秋官）長女鄭安儀在美國南加州的寓所輕生，終年55歲。由於鄭安儀在美國獨居，母親盧慧茹在加拿大，父親秋官在香港，安儀的教友急尋她的家人處理後事。前日秋官就長女安儀的死訊說在了解處理中。

昨日秋官太太官晶華回覆《明報》有關事件的處理，透露秋官喪女心情未平復，親友已聯絡安儀母親。官晶華說：「我們在處理中，秋哥心情未平復。據我們了解，Angelina（鄭安儀）的母親（盧慧茹）健在，身處溫哥華，昨日有親友透過電話聯繫上，號碼已轉交給教會。因為牽涉到美國法律問題，Angelina的房子車子財產問題，Angelina母親是她的合法權益人，所以希望她母親出面親自處理。而其他殮葬問題，如果得她允許，我們會盡力幫忙。」據資料當年盧慧茹離開秋官時帶年幼的安儀離開，父女長時間失聯，安儀生前也曾向教友透露母親盡數秋官不是。

甄妮遺憾秋官沒處理好人生

昨日甄妮在社交平台就事件有感而發，寫道「年齡，心理，經濟狀况，沒有準備好，為什麼要生娃娃？」她說：「昨（前）天聽到秋官的家事，很遺憾他沒有處理好他的人生。就如有網友所言隨性……每個人背後都有故事。也許男的自私，又碰上女的母愛氾濫，都不經大腦，就只有孩子最無辜。」她又分享育兒之道，是基本條件愛心加時間和奶粉是缺一不可，不是扮家家酒（煮飯仔），認為父母養育孩子必須有責任制到18歲。

娛樂組

相關字詞﹕鄭安儀 鄭少秋（秋官）

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