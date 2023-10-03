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娛樂

劉馬車冇信心拳賽贏龍心 周永恆出獄備戰 監倉遇粉絲勁尷尬

周永恆已刑滿出獄 自爆監倉內遇粉絲 劉馬車情傾霍哥

【明報專訊】周永恆、霍俊邦（霍哥）、鍾培生昨日出席在大埔舉行的《培生擂台無敵盃2023》海選發布會，宣布網紅劉馬車（劉駿軒）與龍心（林克霖）將加入拳賽對戰，龍心自創新名「東方餓狼黑龍」，兼連環耍拳擺甫士；自封「天水圍墮天地獄獸」的劉馬車除衫曬排骨胸和做拱橋動作，以另類手法搶鏡。剛出獄的周永恆興奮大笑，慫恿兩人互相試拳，即被霍哥出言挑釁：「你笑笑口，我想打爆你個嘴」。最終所有拳手表現克制，在平靜氣氛結束活動。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

周永恆被控「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩項罪名，他早前承認控罪，上月21日被判囚兩星期及罰款2000元。他表示扣減假期後，服刑6日5夜出獄，透露囚禁期間瘦了兩公斤（約4.4磅），他把握時間拉筋及打坐備戰拳賽，以及思考人生，「之前有好多家庭、感情問題發生，現已解決，可以專心應付賽事」。

拒太太探監 獲安排住單人倉

談到太太有否探監？周永恆說：「第一日牧師來探我，我請牧師轉告太太不要來，這些地方不用見識。我在監獄沒有被人蝦，亦沒有蝦人，我有長期情緒病，但沒有帶藥，入去病房攞完藥，然後就被安排去單人倉。」周永恆沒想到在監獄內會遇上粉絲，聽到有男生唱出舊歌《沒有為你哭》，他自言尷尬得面紅，打算稍後跟牧師到監獄探訪和分享。

周永恆提到今次見到劉馬車和龍心真人，非常期待和開心，席上傾談中發現龍心是個勁人，思想複雜而清晰。對於霍哥稱要打爆他的嘴，他說：「好易爆，不爆代表冇力。但我沒有想輸贏，不會帶憎恨和憤怒情緒比賽，只保持對運動熱血的初心，積極做體能和心理訓練。」

劉馬車自爆情傾霍哥

劉馬車被鄧月平與林芊妤（Coffee）斥自編自導新聞，他稱已發生的事不多解釋，公道自在人心，相信大家心裏清楚。Coffee稱他在信息中留粗言穢語，劉馬車表示只是邀請對方合作，這樣說他很不開心。他稱不再喜歡Coffee與鄧月平，轉投情傾霍哥，「霍哥好高大，有吸引力，我開始喜歡男人」。

劉馬車說對戰龍心信心不大，現場見對方胸肌紮實，且有殺氣，加上自己身體不好，擔心被他擊中手尾長，「我近半年冇胃口，飲食後會嘔，又試過咳出血，懷疑練彎腰、拱橋弄傷腰椎，現在睇中醫和針灸調理，但最緊要希望龍心不要打面，我靠個樣搵食」。

曾獲JPEX拳酬 鍾培生拒受訪

鍾培生在7月台北拳賽，獲主辦單位虛擬資產交易平台JPEX給予1000萬拳酬，他昨日拒絕受訪。鍾培生在拳賽後，曾表示將酬金悉數推廣香港拳擊運動籌辦盃賽。

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