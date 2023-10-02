【娛樂場】電影美術的多元宇宙 重溫金像美指服指代表作

「電影美術的多元宇宙」系列電影，稍後上映還有吳里璐擔任服裝指導的《小親親》；林子僑任美術指導的《野．良犬》。「參考電影」則有雷楚雄任美術總監的《風再起時》。

《小親親》玩服飾對比

吳里璐的《小親親》講述專欄作家吳秋月（陳慧琳飾）與電台DJ章戎（郭富城飾）的愛情故事，場景有中環半山的舊式公寓和二手舊物店，演員服飾滿載中產氣息，吳秋月一身粉色系列的休閒服、襯衣、羊毛衫、格子長裙及大衣，營造平易近人的愛情作家氣質，跟渴望戀愛、打扮得花枝招展但俗氣的Cat（毛舜筠飾）形成強烈又有趣的對比。吳里璐將出席映後談。

《野．良犬》用舊物創作

林子僑選2007年作品《野．良犬》，稱是目前為止影響他最深遠的其中一部電影。

整個故事富有凄美的黑色浪漫，透過美術去風格化，甚至創造一個獨有的世界。美術部分的預算極低，但劇本的美術發揮空間很大，林子僑為了得到更多資源做好美術工作，最後將自己的薪酬也撥為經費。即使如此，資源仍然非常緊絀，於是啟動無限創意，每天用舊物創作。拍攝地點在一所閒置的舊軍營，創作過程中，不斷在軍營內尋找可利用的物資轉化成戲中的小學。映後談嘉賓講者林子橋，跟觀眾分享感受。

《風再起時》考美指心思

翁子光執導，偉仔、郭富城主演的《風再起時》在41屆香港電影金像獎為雷楚雄與黃敏軒帶來「最佳美術指導」獎項。電影時代背景橫跨30多年，由1940至1970年代，戲中人物、場景眾多，造型及布景有海量的設計，盡是創作者心思。雷楚雄說：「美術指導需提供多幾個意念給導演選擇，儘管他未必接納，這沒關係，我們的責任是盡量滿足導演之餘，也要開拓他不知道或沒注意的美術元素，這樣彼此才有互動，可以不斷提升。」映後座談會有翁子光、雷楚雄及服裝指導吳里璐擔任嘉賓講者。

播映地點：香港電影資料館電影院

（門票60元，城市售票網發售）

《風再起時》10月13日晚7時15分

《小親親》10月14日下午5時30分

《野．良犬》10月15日下午5時30分