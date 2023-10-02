明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】電影美術的多元宇宙 重溫金像美指服指代表作

【明報專訊】電影是team work，每個崗位缺一不可，康樂及文化事務署以「電影美術的多元宇宙」為主題，由6名金像獎美術指導和服裝指導吳里璐、文念中、張兆康、邱偉明、林子僑及雷楚雄各自從自己的作品中選一部代表作放映，希望藉放映及座談會加深觀眾對探索香港電影美術的興趣及發展。之前已放映由文念中任美術總監，梁朝偉（偉仔）、周迅、范曉萱及王學兵主演的《聽風者》；邱偉明任美術總監同是偉仔主演的《一代宗師》；張兆康任美術總監的《一念無明》；雷楚雄任美術指導的《青蛇》4K修復版。

「電影美術的多元宇宙」系列電影，稍後上映還有吳里璐擔任服裝指導的《小親親》；林子僑任美術指導的《野．良犬》。「參考電影」則有雷楚雄任美術總監的《風再起時》。

《小親親》玩服飾對比

吳里璐的《小親親》講述專欄作家吳秋月（陳慧琳飾）與電台DJ章戎（郭富城飾）的愛情故事，場景有中環半山的舊式公寓和二手舊物店，演員服飾滿載中產氣息，吳秋月一身粉色系列的休閒服、襯衣、羊毛衫、格子長裙及大衣，營造平易近人的愛情作家氣質，跟渴望戀愛、打扮得花枝招展但俗氣的Cat（毛舜筠飾）形成強烈又有趣的對比。吳里璐將出席映後談。

《野．良犬》用舊物創作

林子僑選2007年作品《野．良犬》，稱是目前為止影響他最深遠的其中一部電影。

整個故事富有凄美的黑色浪漫，透過美術去風格化，甚至創造一個獨有的世界。美術部分的預算極低，但劇本的美術發揮空間很大，林子僑為了得到更多資源做好美術工作，最後將自己的薪酬也撥為經費。即使如此，資源仍然非常緊絀，於是啟動無限創意，每天用舊物創作。拍攝地點在一所閒置的舊軍營，創作過程中，不斷在軍營內尋找可利用的物資轉化成戲中的小學。映後談嘉賓講者林子橋，跟觀眾分享感受。

《風再起時》考美指心思

翁子光執導，偉仔、郭富城主演的《風再起時》在41屆香港電影金像獎為雷楚雄與黃敏軒帶來「最佳美術指導」獎項。電影時代背景橫跨30多年，由1940至1970年代，戲中人物、場景眾多，造型及布景有海量的設計，盡是創作者心思。雷楚雄說：「美術指導需提供多幾個意念給導演選擇，儘管他未必接納，這沒關係，我們的責任是盡量滿足導演之餘，也要開拓他不知道或沒注意的美術元素，這樣彼此才有互動，可以不斷提升。」映後座談會有翁子光、雷楚雄及服裝指導吳里璐擔任嘉賓講者。

播映地點：香港電影資料館電影院

（門票60元，城市售票網發售）

《風再起時》10月13日晚7時15分

《小親親》10月14日下午5時30分

《野．良犬》10月15日下午5時30分

相關字詞﹕風再起時 野．良犬 小親親 電影美術的多元宇宙

上 / 下一篇新聞