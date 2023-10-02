深圳出嫁 新郎怕醜拒露面 陳嘉慧允老爺要求 停經前生6個

記者：林祖傑

陳嘉慧昨日於深圳文華東方酒店舉行婚禮，下午5時，一對新人在酒店露天平台舉行儀式，會場中間設置一條長橋，步向以西式佈置的主禮台，賓客座位在橋的兩邊。先由姊妹團逐一拖着兄弟團出場，之後新郎Calvin先步上台接受親友祝賀，隨後安排花仔花女上台撒花瓣，最後新娘陳嘉慧獨自步上台與新郎會合，然後分享新婚感受。完成婚禮儀式後，陳嘉慧接受傳媒訪問，晚上再轉到宴會廳設婚宴。

被丈夫感動畀滿分

陳嘉慧由姊妹團陪伴接受傳媒訪問，新郎Calvin沒亮相。她稱婚禮好感動，大家也到場見證，平日丈夫說話不多，但想不到他準備得好好，有感動位，令她要忍淚水以免整花妝容。她給丈夫滿分，「佢所有嘢我都鍾意，很多謝他精心策劃這個婚禮」。丈夫是否有愛的承諾？陳嘉慧說：「一生一世聽太太話就無錯！」

以為講笑 原來真求婚

提到她閃婚，陳嘉慧稱與丈夫不止認識半年，她不想透露拍拖多久，就留給他們一個小秘密；丈夫求婚是今年3月，當時她剛睡醒，Calvin跟她說不如結婚，初時以為對方開玩笑，故沒多考慮便答應，想不到是認真的。她自爆拍攝求婚片段時忘記除口罩，要再拍一次。問她有否請公司高層觀禮？她表示昨日到場的嘉賓佔大部分是家人，圈中朋友只有4個伴娘，兩三日前才通知她們。她之前向高層樂易玲報喜，對方說之後再一起食飯慶祝。她婚後會繼續演藝工作，丈夫也支持繼續工作。

喜歡小朋友 否認雙喜臨門

有關Calvin的身分多傳言，有指家勢顯赫？陳嘉慧稱大家也是普通人，丈夫是圈外人，很怕醜，要待他不害羞才一起跟大家見面。她又否認是雙喜臨門，笑言生BB順其自然，自稱是兒童節目組出身，跟丈夫都很喜歡小朋友。有否計劃生幾多個孩子？梁敏巧搶答：「聽老爺講想他們生6個。」陳嘉慧笑言會加油努力，在停經前完成這個目標，又透露他們早前已在港註冊，回港再請同事食飯。