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娛樂

鄭少秋長女鄭安儀美國自縊亡 後事待辦 秋官：我們了解處理中

【明報專訊】鄭少秋（秋官）55歲長女鄭安儀在美國南加州的寓所輕生，昨日傳死訊，有指她所屬的教會於9月30日（當地時間）為她舉行追思彌撒。秋官有4女兒，長女鄭安儀跟盧慧茹所生，之後兩段婚姻，沈殿霞（肥肥）為秋官誕下鄭欣宜，現任妻子官晶華生了兩女鄭詠恩與鄭詠曦。4名女兒中，長女跟秋官較疏遠，鄭安儀死訊傳出後記者聯絡秋官，晚上他回覆：「我們在了解處理中。」

娛樂組

昨日YouTube頻道「Smart Travel」報道鄭安儀死訊，節目中有鄭安儀近照及追思彌撒的單張。鄭安儀英文名Angelina On Yee Cheng，1968年8月出生，2023年9月離世。

傳陷三角戀 一直不開心

主持Tsar Pang提到鄭安儀因母親關係，從小就沒與秋官聯絡，除了大學學費外，成長階段一直由母親供養；鄭安儀長大後對父母當年分手一事予以理解，不再憎恨秋官，幾年前曾在美國拉斯維加斯跟到當地登台的秋官見面。由於自小被灌輸父親不好的思想，加上陷入三角戀愛關係，有指鄭安儀一直生活得不開心。

鄭安儀最近參加了當地羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）的成人道理班，小組的教友知道她不開心，一直很關心她。上月26、27日，有教友發現鄭安儀失聯，由於聯絡不上其母盧慧茹，擔心會有意外，遂報警求助。警方到達鄭安儀的住所，破門進入後，發現鄭安儀在屋內自殺身亡。

未能聯絡到生母盧慧茹

Tsar Pang表示羅省華人天主教堂於當地時間9月30日早上先為鄭安儀舉行追思彌撒，但因仍未聯絡到她的母親盧慧茹，因此呼籲秋官盡快聯絡教會，為鄭安儀辦接下來的身後事。《明報》致電秋官，至晚上他以短訊回覆：「我們在了解處理中。」

秋官數年前見過長女

Tsar Pang回覆《明報》稱，鄭安儀的死訊是她的教友提供消息，透過她公開，並非要怪責安儀的父母，只希望他們現身處理女兒的後事。據稱安儀原本跟母親在加拿大居住，後來她搬到美國生活，教友跟安儀認識，她提過幾年前秋官到美國登台，父女見面好開心。由於安儀連日失聯，教友擔心她而報警，知道她在家中出事後，警察也不讓教友們入屋，據稱她是自縊輕生。

秋官年輕時讀演員訓練班，跟盧慧茹認識，他們拍拖3年並育有女兒鄭安儀，後來分手，盧慧茹帶女兒離開。秋官鮮談及長女鄭安儀，但曾在訪問中提及對長女的歉意，表示當時盧慧茹要離開，有日他回家，盧慧茹跟女兒已不見了。往後父女失聯，盧慧茹照顧女兒，直至安儀長大，有再見面。秋官提及他負責安儀讀大學的費用，但供完她讀書後再沒聯絡，感慨說現在如在街上遇見，也不知道認不認得，感到遺憾。

相關字詞﹕盧慧茹 鄭安儀 鄭少秋（秋官）

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