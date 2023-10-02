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娛樂

【開箱】《以色列鐵娘子：梅爾夫人》 戲內戲外備受爭議

【明報專訊】海倫美蘭（Helen Mirren）無論舞台劇、電影或電視領域分別於英美兩國得獎大滿貫，是唯一演員有此榮譽，又以《英女皇》在奧斯卡封后最為觀眾熟悉。她主演的《以色列鐵娘子梅爾夫人》（Golda）今年2月在柏林影展世界首映，扮演以國唯一女總理，由於並非猶太人，備受爭議，海倫亦坦承《以》片是其演藝生涯一大挑戰。

秘密抗病 突顯女性位置

《以色列鐵娘子：梅爾夫人》聚焦1973年贖罪日戰爭（又稱第四次以阿戰爭）時期，時任以色列總理梅爾夫人必須作出一生中最重要決定，片中描述她在精神及身體上所承受的一切，以及如何指揮這場艱苦戰爭。梅爾夫人1898年生於俄羅斯基輔（現烏克蘭），8歲隨父母移居美國，在當地接受教育及成長，亦在美國初次接觸猶太復國主義，隨後積極投身相關運動，並成為以色列開國元老之一。1969年她獲選為第四任總理，遠在英國戴卓爾夫人被稱為鐵娘子之前，梅爾夫人已有此稱號。

此片不是流水帳般人物傳記片，而是集中1973年贖罪日戰爭約20天；也別以為此片有關戰爭，會出現很多槍林彈雨鏡頭，有的也只是紀錄片段或聽到戰場上隆隆炮火與慌張求救之言。此片導演佳納提夫（Guy Nattiv）拍過贏得奧斯卡最佳短片的《皮膚》，現年50歲的他正是贖罪日戰爭那年在以色列出生。他稱從小聽聞有關這場戰爭的故事，一直以為梅爾夫人是英雄，到成年後發現事實並非如此，「這是一場可怕的戰爭，以色列接近3000士兵陣亡，很多單位受重擊；當中我意外發現梅爾夫人個性很吸引，而且非常複雜，但除了1980年代一齣電視電影（《霸政女英豪》）外，沒有人如此深入地探索其個性」。

梅爾夫人像很多政治人物，備受爭議；11名以色列運動員1972年慕尼黑奧運遭巴勒斯坦武裝組織殺害，其後以國情報機構「摩薩德」（Mossad）執行「天譴行動」報復，暗殺該組織多名高層，正是梅爾夫人總理任內的大事，並發生在贖罪日戰爭之前。同樣是猶太裔的史匹堡（Steven Spielberg）執導電影《慕尼黑》，正是講述該次報復行動。梅爾夫人從建國之路走到總理之位，《以色列鐵娘子梅爾夫人》只集中20天，當中所呈現的她有幾個特點，在男性主導的軍政圈，年過古稀的梅爾夫人往往一錘定音，冷靜沉着應對一切，不流露半點情緒。片中突出她對女員工特好，不但陪伴左右的私人助理Lou Kaddar儼如心腹，後者由《止水》卡米爾高迪（Camille Cotti）飾演，根本是梅爾夫人的「樹洞」，知悉所有秘密。其中一名女打字員Epstein對白不多，卻透過她代表了軍人的犧牲，也從她打字的力度中，梅爾夫人只能雙目含淚代其悲痛，反映內心交戰。

利夫舒華伯演出前見基辛格

片中述說梅爾夫人一方面要承受戰爭的壓力，另一方面秘密抗病；每次到醫院見醫生前會經過殮房，每一次屍體數目都在增加，把戰爭帶來的後果壓縮在那隱蔽的空間。電影中梅爾夫人煙不離手，但50年前是否已宣傳吸煙危害健康？她不管在手術枱、病榻或臨終，即使自知身患惡疾（死於淋巴癌），醫生又勸喻要放棄惡習，她依舊吞雲吐霧，還活到80歲，是否反「反吸煙」的歷史人辦？

受埃及和敘利亞攻擊，梅爾夫人不採取先發制人策略，認為會在國際站不住腳且得不到任何支援，時任美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）後來曾表示若以色列先發動攻擊，一根螺絲釘的援助也得不到，還可能亡國。如今百歲高壽的基辛格，片中由《焦點追擊》利夫舒華伯（Liev Schreiber）飾演，戲分不多，表現卻不遜老戲骨海倫美蘭。當時形勢以色列必須得到美國軍事援助，梅爾夫人了解美國，更加清楚基辛格，適時會致電對方，總能達到目的。兩人關係也是全片亮點，卻只有一場對手戲。基辛格是德國出生的猶太人，為逃避納粹迫害，15歲隨家人逃到美國，從此落地生根。基辛格與梅爾夫人同種族，先後在出生地因排外到美國討生活。片中梅爾夫人憶述小時候在烏克蘭，猶太人經常成為襲擊對象，其父會讓女兒躲到地窖，梅爾夫人自言再不是當日躲在地窖的小女孩。兩人同種族，經歷類近，均曾逃到美國，對於「國家」卻有不同認知方向。據悉利夫舒華伯拍攝前到紐約拜訪了基辛格，談了兩小時，片中梅爾夫人說「在以色列我們從右讀到左」，正是基辛格提供，該次會面也啓發了利夫，對角色體會更深。

《以色列鐵娘子：梅爾夫人》毁譽參半，大部分讚頌海倫美蘭及利夫舒華伯的演出，亦有指這部傳記片不夠全面。其實2021年宣布開拍時，已飽受批評，由以阿戰爭造成巴勒斯坦人被迫離散，到支持猶太復國主義被批如同法西斯，都讓部分觀衆對《以》片先入為主。父親為俄羅斯貴族的海倫美蘭扮演梅爾夫人，亦受英國資深女演員摩蓮烈文（Maureen Lipman）批評，認為並非猶太裔的海倫不宜演此角，摩蓮表示，「我肯定她演得出色，但賓京士利（《甘地傳》奧斯卡影帝）也不會被允許扮演曼德拉」。海倫倒大方回應，稱摩蓮對選角的批評合理。

上映日期：9月21日

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