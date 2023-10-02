《恐懼鬥室X》開畫稱冠 《汪汪隊立大功2》有機後來居上

張藝謀《堅如磐石》內地稱冠

內地方面，中秋和國慶假期連假，多齣新片上周四及五排隊上映，而且十大票房榜佔了8齣電影是新片。根據內地貓眼網資料截至昨晚截稿，張藝謀執導犯罪懸疑題材的《堅如磐石》，集合張國立、周冬雨等演出，單日收1.35億人民幣（下同），4天累計4.4億，成為票房冠軍，並抛離第2位的愛情喜劇《前任4：英年早婚》，韓庚與鄭愷擔正，單日錄得8241萬，上映4天累收3.83億。紀念「抗美援朝70周年」的主旋律作品《志願軍：雄兵出擊》收8065萬佔季軍，4天進帳2.46億。邱禮濤執導、劉德華、文詠珊與張涵予主演的《莫斯科行動》，根據真實事件「中俄國際列車劫案」改編，昨收5635萬，屈居殿軍，上映3天累計1.64億。《好像也沒那麽熱血沸騰》翻拍西班牙片《我要做籃神》，上映4天累收5129萬排第5位。《汪汪隊立大功：超班大電影》同樣新上映，而且是排名最高的外語片，3日累計3857萬。內地動畫《貝肯熊：火星任務》及《我是哪吒2之英雄歸來》分別排第7及第9位。十大票房榜僅兩齣舊片，分別是上映了33天的《奧本海默》及55天《孤注一擲》，位列第8及第10。