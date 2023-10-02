兩場香港演唱會 逾萬觀衆捧場 LE SSERAFIM大讚粉絲「世一」

記者：蘇珮欣

LE SSERAFIM前晚首場演出，成員許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良及洪恩採甫開場即唱出大熱歌曲《Fearless》，全場粉絲尖叫聲不斷。5女用廣東話跟香港粉絲打招呼，又大讚樂迷「好犀利」、「好勁」及「世一」；其間許允真強調粉絲要看現場表演才知道LE SSERAFIM的優點。

教粉絲做不同手勢

LE SSERAFIM全晚演出兩小時，獻唱多首人氣歌曲，包括《Antifragile》、《Unforgiven》及《Eve, Psyche and the Bluebeard's wife》等，唱到《Flash Forward》時，成員拿着自拍棍走到台下跟粉絲近距離接觸。有15年芭蕾舞經驗的日籍成員中村一葉，每當做出空中一字馬動作，台下粉絲即歡呼聲四起。LE SSERAFIM又指揮全場粉絲用應援手燈製造人浪，還教大家跟歌曲節拍做手勢。中村一葉與金采源做出代表香港的「H」、「K」手勢；許允真則表示點心最能代表香港美食，於是設計了十指開合的手勢，粉絲大讚可愛。

個唱尾聲LE SSERAFIM成員逐一發表感受，許允真稱與粉絲見面的時間不多，但思念能成為原動力，下次見面時會更開心。金采源感謝樂迷帶給她美好回憶，並暖心提醒大家要小心喉嚨痛。中村一葉謙稱她們仍有許多不足，今後會更努力成為世界級女團。宮脇咲良表示能在港開騷既開心又幸福，曾擔心沒人來捧場，又謂心痛不能常跟香港粉絲見面，但覺得大家的心連在一起，距離並不重要。洪恩採感謝樂迷假日也來睇騷，將來必定會再見。

LE SSERAFIM最後以《Fire in the belly》為首場香港騷作結，金采源用廣東話說：「成為我哋嘅同伴啦！」各人捨不得離開舞台，揮手道別近5分鐘才返回後台。LE SSERAFIM昨晚演出第2場後，今日會返回韓國。