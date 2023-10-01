李克勤中秋澳門開騷狂收月餅 粉絲嫌時間太短不夠喉

克勤在澳門過中秋節，以為未必有月餅食，誰知歌迷、朋友都送來月餅，後台多到有數十盒。他開騷不敢食甜，但都食少少應節。

酒店貼心服務 牀褥加木板

克勤今次在澳門開騷，最難忘是酒店的貼心服務，因之前貪玩，好攰仍去打波，結果弄傷腰，行路要用拐杖，到澳門前，日日針灸做物理治療，治療師叫他瞓最硬的牀，才可快點好，所以在家瞓地下；當酒店問他有什麼需要，他心想怎會有像地下般硬的牀？只是嘗試提出，不抱希望，結果酒店做到為客服務100分，在牀褥上面放上木板，他多年來第一次得到這種服務，見到木板一刻，感動到眼濕濕。

娛樂組

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