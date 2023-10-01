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娛樂

李克勤中秋澳門開騷狂收月餅 粉絲嫌時間太短不夠喉

李克勤中秋節澳門開騷 唱《紅日》萬人大合唱

【明報專訊】李克勤一連4場《我們的交響樂演唱會》前晚在澳門開鑼，他的父母是澳門人，太太盧淑儀與兩名兒子，外父外母齊來支持。克勤獻唱《月半小夜曲》跟歌迷在舞台上賞月，共度中秋佳節。有歌迷於演唱會後寫觀後感，大讚克勤道：「他的歌大多有藝術性，普通人唱不來，絕對是天花板級別的佳作！」又有歌迷意猶未盡，投訴演唱會好似太短，準備再看多晚。這些評價讓克勤十分開心，他謙稱：「咁我又未到天花板，噚晚升何丙（音樂人）上來，不停升，差啲就真係升咗上天花板， 笑死我。」他又指個騷好睇，大家才會覺得不夠喉，其實時間真的不短。

克勤在澳門過中秋節，以為未必有月餅食，誰知歌迷、朋友都送來月餅，後台多到有數十盒。他開騷不敢食甜，但都食少少應節。

酒店貼心服務 牀褥加木板

克勤今次在澳門開騷，最難忘是酒店的貼心服務，因之前貪玩，好攰仍去打波，結果弄傷腰，行路要用拐杖，到澳門前，日日針灸做物理治療，治療師叫他瞓最硬的牀，才可快點好，所以在家瞓地下；當酒店問他有什麼需要，他心想怎會有像地下般硬的牀？只是嘗試提出，不抱希望，結果酒店做到為客服務100分，在牀褥上面放上木板，他多年來第一次得到這種服務，見到木板一刻，感動到眼濕濕。

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相關字詞﹕月半小夜曲 盧淑儀 李克勤

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