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娛樂

登央視秋晚跳唱鄧麗君金曲獲讚 炎明熹《Little Magic》首奪4台冠軍

【明報專訊】18歲炎明熹（Gigi）繼登上春晚舞台後，前晚再參與央視的中秋晚會表演，跟內地演員檀健次以廣東話合唱鄧麗君金曲《漫步人生路》。Gigi又跳又唱，表現淡定，跟檀健次配合得好好，不比其他前輩歌手遜色，Gigi的歌藝獲很多網民讚賞。同場楊冪以旗袍及拿着扇子的優雅造型亮相，相當吸睛，並登上熱搜。

Gigi首次個人演唱會本月7日及8日舉行，近日忙於綵排，昨日她收到好消息，6月底推出的歌曲《Little Magic》繼中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜及勁歌金榜後，再登上商台903專業推介冠軍位置，成為她第一首903專業推介冠軍歌。Gigi表示當日收到《Little Magic》這首歌，有少少擔心歌迷會否接受，因歌曲好少女味，節奏好輕快，跟她的形象不太夾，加上換了另一種唱腔，驚大家不認得她把聲。

預告邀兩前輩任個唱嘉賓

首次成為四台冠軍歌得主，Gigi歸功於幕後團隊。雖然唱少女風作品獲歌迷受落，不過對日後會否多唱這類歌有保留，「我仍是新人，應該嘗試更多不同曲風，慢慢摸索日後的歌路，所以不同的曲風同音樂人，我都想嘗試及合作，像演唱會，特別請了兩名我好欣賞的前輩做嘉賓，都是第一次同台合作，我好緊張，相信大家會有驚喜，希望歌迷會喜歡我這個安排。」

娛樂組

相關字詞﹕漫步人生路 四台冠軍歌 央視秋晚 炎明熹（Gigi）

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