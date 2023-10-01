明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

出席簽書會與粉絲歡度中秋 姚焯菲盼明年財政獨立開個唱

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）9月22日在新西蘭度過17歲生日，日前返港出席官方後援會為她舉行的生日派對，前晚中秋節，她到將軍澳的商場出席《ONe》相集簽書會，吸引大批「小菲象」（粉絲暱稱）到場支持，場面熱鬧。Chantel明年18歲，希望成年後財政獨立，不用依賴父母，以及推出首張個人專輯。至於開個人演唱會，待較成熟及儲多些歌，視紅館為目標。她透露在港升讀大學是其中一個選擇，始終香港是她的家。

記者：柯美

Chantel在簽書會獻唱《#BFF》及《這個姿態》，又跟「小菲象」玩遊戲，更餵食月餅，有男粉絲一口將一件月餅送進口裏，十分搞笑，Chantel應司儀要求再餵對方，但忍不住笑。Chantel覺得今個中秋很特別，在簽書會中與粉絲共度。她透露之前在新西蘭與朋友度過17歲生日，返港後再跟家人慶祝。問到生日願望？她笑說：「講咗就唔靈，都係關於讀書。父母給我一封大利市，祝我身體健康、學業進步。」

考慮回港升讀大學

Chantel明年18歲成年，希望成為大人後財政獨立，不依賴父母，以及想推出首張個人專輯。有指她計劃回港升讀大學？她說：「香港是我其中一個選擇，想入讀的名單中有香港的大學，都想回來升學，始終香港是我家，近家人較方便，無論在港或出外讀書，家人都會支持我的決定。」

《ONe》相集連同Chantel最新單曲CD一併發行，Chantel透露相集由數千張相選出900張，她沒有參與揀相，尊重攝影師的決定，「攝影師話不是每張相都靚和望鏡頭，因張張相望鏡頭會睇到很膩，是將我在日本拍MV的歷程，如日記般記錄回憶。」

為Gigi開騷打氣

炎明熹（Gigi）本月7日及8日舉行首個個人演唱會，問Chantel會否開個唱？她說：「我仲未達到水準，希望將來有機會。待我18歲成年後才開，沒特別原因，想自己成熟些和儲多些歌先。（開紅館騷？）紅館都是我的目標。（會否到場支持Gigi？）我會去探班，睇騷就未必得。（如何鼓勵Gigi？）希望她不要給自己太大壓力，我和Aska（張馳豪）之前開過演唱會，知道開騷不容易及好大壓力，一個人開個唱更緊張，她要養好把聲，休息多些，做好自己就夠，加油！」穿黑色露腰短裙的Chantel瘦了不少，她說不知瘦了，亦沒有上磅，但今次返港逗留兩星期，會吃得清淡一點。

相關字詞﹕這個姿態 小菲象 炎明熹（Gigi） 姚焯菲（Chantel）

上 / 下一篇新聞