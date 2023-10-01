出席簽書會與粉絲歡度中秋 姚焯菲盼明年財政獨立開個唱

記者：柯美

Chantel在簽書會獻唱《#BFF》及《這個姿態》，又跟「小菲象」玩遊戲，更餵食月餅，有男粉絲一口將一件月餅送進口裏，十分搞笑，Chantel應司儀要求再餵對方，但忍不住笑。Chantel覺得今個中秋很特別，在簽書會中與粉絲共度。她透露之前在新西蘭與朋友度過17歲生日，返港後再跟家人慶祝。問到生日願望？她笑說：「講咗就唔靈，都係關於讀書。父母給我一封大利市，祝我身體健康、學業進步。」

考慮回港升讀大學

Chantel明年18歲成年，希望成為大人後財政獨立，不依賴父母，以及想推出首張個人專輯。有指她計劃回港升讀大學？她說：「香港是我其中一個選擇，想入讀的名單中有香港的大學，都想回來升學，始終香港是我家，近家人較方便，無論在港或出外讀書，家人都會支持我的決定。」

《ONe》相集連同Chantel最新單曲CD一併發行，Chantel透露相集由數千張相選出900張，她沒有參與揀相，尊重攝影師的決定，「攝影師話不是每張相都靚和望鏡頭，因張張相望鏡頭會睇到很膩，是將我在日本拍MV的歷程，如日記般記錄回憶。」

為Gigi開騷打氣

炎明熹（Gigi）本月7日及8日舉行首個個人演唱會，問Chantel會否開個唱？她說：「我仲未達到水準，希望將來有機會。待我18歲成年後才開，沒特別原因，想自己成熟些和儲多些歌先。（開紅館騷？）紅館都是我的目標。（會否到場支持Gigi？）我會去探班，睇騷就未必得。（如何鼓勵Gigi？）希望她不要給自己太大壓力，我和Aska（張馳豪）之前開過演唱會，知道開騷不容易及好大壓力，一個人開個唱更緊張，她要養好把聲，休息多些，做好自己就夠，加油！」穿黑色露腰短裙的Chantel瘦了不少，她說不知瘦了，亦沒有上磅，但今次返港逗留兩星期，會吃得清淡一點。