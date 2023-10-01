葉童佩服張國榮學京劇演《霸王別姬》 呂良偉被90後粉絲要求美國登台

葉童感謝張國榮（哥哥）遺下一部佳作給大家，「我喜歡哥哥肯創新，京劇不是他的範疇，也願意嘗試新東西，他北上幾個月學戲曲，粉墨登場演出，身為藝術家是應該不斷嘗試」。覺得哥哥的女裝扮相如何？葉童稱可以更靚，指當年外界對哥哥有很多批判，做得夠不夠溫柔和身體柔軟度等，但現在回看，哥哥的表現是相當成功，這組合和場面現在好難再拍到。

呂良偉透露正拍港產片，演員有身兼監製的劉德華及動作導演謝霆鋒，還有許冠文等。他飾演大人物，亦有動作鏡頭，「天氣沒之前那麼酷熱，拍外景有動作場面亦不算辛苦」。他稍後赴美國登台，「好耐無去登台見粉絲，主辦商話有很多90後粉絲要求我去登台，我不敢相信。唱歌之餘，還會鼓勵觀眾，因在不同文化的地方生活，會遭到很多衝擊，希望他們遇到什麼問題，都能迎刃而解」。

高海寧自認單身無拍拖

高海寧是哥哥的粉絲，之前有看《春光乍洩》修復版，「我在家中睇過《霸王別姬》，相對在戲院睇，感覺完全不同」。有指她早前在社交網發文，惹網民懷疑正在蜜運中，她否認拍拖，目前仍是單身。

記者：柯美