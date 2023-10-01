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娛樂

見面會唱廣東歌呻難 請粉絲喝「口水尾」咖啡 澤演8度落台 向港迷送抱

【明報專訊】韓劇《黑道律師文森佐》男星澤演前晚在港舉行首個亞洲巡迴粉絲見面會，以男團2PM成員身分出道的他，在台上又唱又跳，包括翻唱馮允謙的廣東歌《給缺席的人唱首歌》，又請粉絲喝咖啡，但他先嘗一口試味，相信獲贈這份心意的幸運兒亦不介意喝下偶像「口水尾」。活動舉行期間，澤演先後8次走到台下，向粉絲送禮兼送抱，全晚驚喜不斷。

澤演前晚在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《2023 OK TAECYEON in HONG KONG: SpecialTY》香港粉絲見面會，準時8點登場，先唱兩首歌曲《Magic》及《Anyway》，然後用廣東話打招呼：「大家好，我係澤演，好開心見到大家，好掛住你哋，歡迎大家嚟到呢度，希望大家度過歡樂嘅時間。」

後台喝啤酒圓心願

澤演表示，能與港迷歡度中秋，感到非常高興，又謂開騷前一晚在海傍跑步，大讚天氣良好，並不如想像般炎熱，「一邊跑步一邊欣賞夜景，見到有人喝啤酒，我也想喝一杯」。完騷後，澤演透過社交媒體上載他在後台享用粉絲送贈港產啤酒的片段，為他圓了心願。

澤演又跟粉絲玩問答遊戲，其間談到早前接拍劇集《為你心動》扮演吸血鬼，自爆畏高仍堅持親身上陣「吊威也」，又笑說鏡頭所見的血漿，原來又甜又黏。為了方便跟港迷溝通，澤演即場跟主持學講廣東話，又翻唱馮允謙的《給缺席的人唱首歌》，坦言廣東歌好難唱，尤其「我」字最難發音。台下粉絲高呼Encore，澤演聞言即耍手擰頭說「我要走了」。

喜與港迷共度中秋

到了現實粉絲願望環節，不少人要求跟澤演自拍，他一律答應，親自落台完成任務，亦有港迷寫下「你能感受我的心跳嗎？」澤演表示在台上已「感受得到」，又開玩笑說：「如果你想拍照，應該寫得準確一點。」其後澤演化身咖啡師，親手沖調咖啡並放入保溫瓶，不忘先喝一口試味，台下粉絲見狀即瘋狂尖叫。

活動接近尾聲，澤演說很高興，雖然事隔多年再度來港，粉絲熱情依舊，又說中秋節是跟家人團聚的日子，這晚粉絲成為他的家人，他將永遠不會忘記2023年在港歡度中秋。到了Encore時段，澤演再度落台繞場一周，全晚合共8次落台，只為近距離接觸粉絲，壓軸獻唱男團2PM經典歌曲《Hands Up》，掀起全晚高潮。

記者：蘇珮欣

攝影：蘇珮欣、林祖傑

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