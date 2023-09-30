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娛樂

【開箱】《神探小紅帽》 橋本環奈童話世界查兇案

【明報專訊】影視串流平台Netflix近年加強日本內容，幾乎每月都有獨家製作，繼8月上架的《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》後，9月14日推出新片《神探小紅帽》，11月輪到吉澤亮與宮崎葵主演《深不見底愛情海》登場。《神》片由《獻給國王的無名指》橋本環奈、《六木本Class》新木優子及《金魚妻》岩田剛典合演，故事融合童話、懸疑及喜劇等元素。

《銀魂》福田雄一執導

《神探小紅帽》改編自青柳碧人小說《小紅帽，在旅途中遇見屍體》，繼《從前從前，某個地方有具屍體……》後另一「反轉童話」作品，兩部小說把安徒生、格林童話加插懸疑情節，顛覆原著。《小紅帽，在旅途中遇見屍體》共〈灰姑娘〉、〈糖果屋〉、〈睡美人〉及〈賣火柴的少女〉4個經典童話篇章，今次電影改編自首章的〈灰姑娘〉。講述小紅帽（橋本環奈飾）途中遇到落魄狼狽的灰姑娘（新木優子飾），在黑女巫（木村祿子飾）及白女巫（桐谷美玲飾）協助下華麗變身，參加國王（佐藤二朗飾）為王子（岩田剛典飾）舉行的選妃舞會。小紅帽與灰姑娘搭乘南瓜馬車前往城堡途中發現一具男屍（加治將樹飾），兩人遂收藏好屍體後，繼續趕赴城堡。灰姑娘在舞會和王子翩翩起舞，雙雙墮入愛河。此時屍體被發現，國王為找尋真兇，暫停舞會。死者原來是王室御用造型師漢斯，被害前曾與王子吵架，加上王子無法提供不在場證據，一度成為疑犯。小紅帽和灰姑娘也捲入兇案，前者憑洞察力及細密思維，破解這宗不單純的命案，揪出真兇。

青柳碧人的原著小說備受讚賞，Netflix於2021年宣布將它搬上大銀幕，並由《銀魂》導演福田雄一執導及編劇。後者向來擅長將搞笑動漫拍成真人演出電影，《銀魂》系列之外，還有電影《反轉三國志》、《聖哥傳》及日劇《今日我至叻》。今次《神探小紅帽》也加插不少福田雄一擅長的無厘頭搞笑情節，如小紅帽在森林遇黑女巫，後者見小紅帽鞋子破舊，聲稱要用魔法替她變出靚鞋，但小紅帽一口拒絕，黑女巫見狀苦苦哀求，場面惹笑。

尾聲破案草草收場

此片把經典童話加入兇案情節，更將原著中善良、軟弱的灰姑娘塑造成殺人兇手。灰姑娘自小被繼母及兩姊欺凌，天生麗質的她某日遇見漢斯，後者妒忌灰姑娘的秀麗長髮，想把它剪掉。灰姑娘為保秀髮，用玻璃鞋殺死漢斯，更嫁禍給二姊。二姊以為自己殺了漢斯，將屍體棄在馬路，偽裝成車禍。童話中灰姑娘因玻璃鞋最終成為王妃，片中玻璃鞋卻成為殺人證據。電影結尾也不是王子與灰姑娘快快樂樂地生活下去，其實王子早心有所屬，戀上奴婢卡倫（山本美月飾），後者被漢斯強行剪掉秀髮，還意外毁容，卡倫從此逃離城堡，避開王子。漢斯一案真相大白後，卡倫才現身，成為王妃，與王子大團圓結局。

《神探小紅帽》帶出「美麗不代表一切」信息；話說國王對於漂亮人事十分執著，只有靚人可踏進城堡，醜陋或衣著破爛淪為低下階層，也因為他過於執著外表，悲劇才會發生。電影為切合主題，服裝和布景均非常漂亮，演員穿上華麗服裝，如置身夢幻童話世界，加上主角盡皆俊男美女，電影堪稱賞心悅目。橋本環奈化身神探，角色機靈討好，敗筆之處卻是破案方式不夠細密，故事尾聲她突然靈光一閃，將所有疑點歸納後就知道真兇，觀眾無法跟着劇情進展一起推理，有種兒戲感覺。

相關字詞﹕日本電影 新木優子 岩田剛典 橋本環奈 神探小紅帽 開箱

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