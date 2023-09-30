表揚捍衛人權公義者頒獎禮 群星捧場 佐治古尼稱每事受律師老婆激勵

佐治古尼旗下基金籌辦的「公義奧比獎」，以南非前法官奧比薩克斯（Albie Sachs）命名，後者是國際知名法學教授，南非種族隔離政策期間曾流亡海外，在莫桑比克遭南非特務用汽車炸彈謀殺，雖生還卻失去一隻手臂及一邊眼睛視力。當曼德拉獲釋後，薩克斯返回南非，參與草擬憲法，展開15年法官生涯。

出席嘉賓陣容媲美奧斯卡

佐治古尼夫婦去年襯結婚8周年舉行「公義奧比獎」頒獎禮，今年續辦且同樣在結婚周年紀念後一天舉行。他倆在紅地氈受訪，Amal承認以表揚冒險捍衛人權者頒獎禮來慶祝結婚周年很有意義，「我們希望以後每年能辦下去」。佐治大讚老婆做每樣事都能激勵他，至於他倆被傳媒形容為「最強夫婦」，Amal不大認同。

佐治古尼夫婦或許不大認同「最強夫婦」這標籤，但前晚到場的影視界，陣容媲美奧斯卡等頒獎禮， 足見兩人的江湖地位。除了佐治好友兼生意拍檔Rande Gerber和其名模太太仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）外，金像影后梅麗史翠普和茱莉安摩亞（Julianne Moore）、「占士邦」丹尼爾基克和太太兼《爭寵》女星麗素慧絲（Rachel Weisz）、佐治《盜海豪情》舊拍檔麥迪文（Matt Damon）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johannsson）、《無聲絕境》導演及演員夫妻檔尊卡辛斯基（John Krasinski）和愛美莉賓特（Emily Blunt）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《摩登家庭》蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）、名模Heidi Klum和姬摩絲（Kate Moss）、《愛情很難》女星蓮娜杜比夫（Nina Dobrev）及其「滑雪天王」男友桑韋特（Shaun White）、在《仁心仁術》扮演佐治女友的茱莉安娜麥佳莉絲（Julianna Margulies）、《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）、時裝設計師Donatella Versace、化妝品牌老闆Charlotte Tilbury、今年賣座片王《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）與男友兼《婚姻故事》導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach），以及微軟公司創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates），亦帶同女兒菲比（Phoebe Gates）現身。

Alicia Keys擔任表演嘉賓；《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）頒發終身成就獎給曾奪諾貝爾和平獎的剛果民主共和國婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege），他曾醫治數以千計性暴力受害者。梅麗史翠普亦發言，「史上出現過很多暴君，但不管他們在位多久，終究倒台」。今年「公義奧比獎」其餘得獎者，包括去年伊朗「頭巾示威」率先報道女生阿米尼遭道德警察羈押身亡消息的兩名記者Niloofar Hamedi及Elahe Mohammadi、在烏克蘭揭露俄羅斯戰爭罪行的非牟利組織Truth Hounds及泰國人權律師團等。