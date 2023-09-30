稱與古佩玲假戲認真做 陳浚霆：媽咪讚佢乖

陳浚霆傳與古佩玲（Kelly）拍《愛．回家之開心速遞》戲假情真，被麥包、江美儀及滕麗名逼供，他們說：「我們等緊食你派的喜餅！」

陳浚霆說：「我和Kelly是好好朋友，劇中有感情線，我們是假戲認真做，她是個不錯的女仔。（有發展空間？）我們先發展事業再發展其他事。（她是你杯茶？）茶又得，咖啡又得。」有指古佩玲已見過陳浚霆家長？陳浚霆解釋道：「在工作場合她見過我媽咪，但我不在場，不過媽咪讚她乖。（Kelly已融入家中？）我有幾個菲傭，夠喇。（何時見未來岳父岳母？）他們不在港，我經常問候身邊朋友的家人。（有好消息會跟大家分享？）一定會。」

麥包開心與拍檔敘舊歎美食

江美儀當年被指欺負陳浚霆，她笑稱對方由「街童」升呢做「街霸」，彼此互相尊重。她又爆陳浚霆拍攝時不小心跌落海，「大家看節目就會明，我的初吻也在節目中獻了給他！」滕麗名與陳浚霆讚江美儀改變大，「她好叻女，情商高了很多，心胸廣闊，今次拍攝好有耐性」。

近年到內地發展的麥包已有一段時間沒回港，他開心再跟3名拍檔敘舊及歎美食。被拍檔爆飲了好多酒，他笑說：「好似以前拍《街市遊樂團》，個個檔主都叫我們飲飲食食，食完就拍拍籮柚走人。」

記者：鍾一虹