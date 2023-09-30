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娛樂

做保險業逾20年 向氏家族得5張單 向展鵬曾年少氣盛 黃霑評語不入耳

向展鵬曾被黃霑批評歌藝 參加《中年好聲音2》戒酒勁減磅

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》54歲參賽者向展鵬因家族背景受外界關注，他是向氏家族後人，父親向華榮是資深電影人向華強和向華勝的哥哥。向展鵬20多年前由英國留學回港，曾有機會出道當歌手，但兩年間接洽過5間唱片公司，發覺性格不適合在娛樂圈發展，轉投保險業，一做便20多年，現為保險公司資深總監，旗下團隊有數百人，包括因「抽水」惹禍遭解僱、早前涉JPEX案被捕的林作。向展鵬說：「是上天驅使我參加《中年好聲音2》。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

任職保險業的向展鵬（Jeffrey）多次在公司周年晚宴的歌唱比賽勝出，其中一次更奪得冠軍，他說：「不是我自願參加比賽，是旗下同事知我喜歡唱歌，又知我唱得不錯，就幫我報名，是上天驅使我參加《中年好聲音2》。其實每次參賽都很緊張，但不及今次參加《中年好聲音2》那麼大壓力，對住5名星級評判陳慧嫻、 伍仲衡、張佳添、 周國豐及肥媽（Maria Cordero），又不習慣望攝影機。」

為參賽跑步減肥戒酒

Jeffrey自覺唱歌不錯，但參加《中年好聲音2》後，發覺有很多具實力唱得之人，自己相比下只是一般人講的卡拉OK掌聲，「當年爸爸的朋友霑叔（黃霑）聽完我唱歌的錄音帶，都有給我評語，話我把聲雖然好，但要多加磨練，叫我不要陶醉在卡拉OK掌聲中，當時年少氣盛，覺得他不識貨，我聽不入耳，現在終於明白。所以我決定參賽時，搵了老師學唱歌，並跑步減肥兼練氣，我體重最勁時超過180磅，肚腩大到似懷胎10個月，現在變成兩個月，是意外收穫，連酒都戒掉」。

叔叔向華勝曾邀演「遁地八」

Jeffrey未想會否做全職歌手，因參賽這段時間較做保險更忙，「做保險已駕輕就熟，且做了多年有無數的失落感，亦有很多開心事發生，但都已經麻木了！現在參加《中年好聲音2》雖陌生但有新鮮感，我係開心咗」。他透露叔叔向華勝當年開拍電影《十兄弟》，曾找他演「遁地八」，但他拒絕，因導演要他戴一副超厚鏡片眼鏡，他覺得沒此需要，加上在上海拍攝，沒酒店住及每月片酬只得兩萬元，他當時笑笑口跟叔叔說：「我的零用錢都不止兩萬啦。」

「13個叔叔沒一個幫我買保險」

Jeffrey投身保險業20多年，愈做愈高級，拿了不少獎盃，已是年薪過千萬的資深總監，旗下團隊有數百人。Jeffrey表示跟他的向氏家族無關，「我要反映下，13個叔叔，沒一個幫我買保險，10個姨媽得一個幫我買了一份醫保，萬幾元一年。成個家族加埋都不多過5個人幫我買保險，我做了保險20幾年，家族得5張單，靠他們點攞到咁多年top sales。但不怪他們，可能因為我『遁地八』形象，他們由細睇到我大，覺得我是大少爺，以為我做保險是玩票性質，不會做得耐，又可能不想向我透露太多私人狀况」。

保林作10幾次 都是救不到

對於旗下前員工林作，因「抽水」鑽石山荷里活廣場謀殺案被解僱，當時有否幫林作向公司說話？Jeffrey說：「其實這4年不停有事件在他身上發生，他好叻，入來公司後，令我見到很多高層，要向法規部解畫、幫他。他做得高級和幾好成績，在公司有這地位，但如果不是跟我，可能4年前已經被解僱，我已保了他10幾次！（有否叫他慎言？）有傾過但無用，他平時好好人，但一上鏡就變成另一個人。（做保險業，言論不可那麼出位？）有講，公司最高級的人都講晒，跟他食過無數次飯，開過無數次會，但都是無用，最後還整單咁嚴重，連我求情都無用，要求停牌一年都不可以；當時公司話不是問我意見，是跟我講已經炒了他，所以我都救不到。」

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