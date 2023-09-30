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娛樂

《紮職2》黃德斌演江湖大佬愛浪漫 周勵淇為3歲子留港工作

【明報專訊】黃德斌與周勵淇在電影《紮職2》飾演有江湖背景的夫婦，前者是江湖大佬，很有威嚴，在太太面前卻有溫柔一面，酒後拉着太太在街上共舞，十分浪漫。

問德斌私下是否能歌善舞？他用「唔得」形容自己，「平時聽歌多，好少唱歌，以前夠膽登台唱歌，但好耐無登台，跳舞都是以前得，現在唔得」。現在有什麼得？周勵淇搞爛gag說：「德斌囉。」

《紮職2》是周勵淇2020年誕下兒子Morris後首部演出電影，在疫情下拍攝，她稱家中有老有嫩，都擔心中招，所以收工回家會全身消毒、戴口罩及自我隔離，但相比中招，她更擔心自己的體能，「因懷孕時作息定時，所以第一日開工拍夜班戲，捱通宵覺得好辛苦、好眼瞓，幸好兩三日後便習慣」。她稱現時3歲的Morris已返學，有多些時間獨處及工作。為方便照顧兒子，盡量留港工作，稍後演出的電視劇亦在港拍攝。會否再追B？她說：「順其自然，現在照顧一個小孩已花很多精力。」

問黃德斌是否不再拍動作片？他笑說：「要看什麼類型的動作片，我仲識得郁，一直都有操體能，不過好多戲種未演過，未來有機會想嘗試，例如寫實及小品式電影，角色有血有肉，文藝片就更加好，我都有去圖書館；不過做演員好被動，今次《紮職2》的角色已很難得，雖然是江湖人物，對太太很有愛，但時不與我，有點悲涼。」

記者：柯美

場地：英皇戲院（尖沙嘴iSQUARE）

周勵淇/髮型：hugo_poon

化妝：vinciwinki

服裝：Harvey Nichols

黃德斌/髮型及化妝：Kelly Mak

相關字詞﹕黃德斌 周勵淇 紮職2

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