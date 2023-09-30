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娛樂

夏永康攝影展開幕 《永恆族》陳靜撐場 李政宰劇透《魷魚遊戲2》有感動位

李政宰預告《魷魚2》比首季更精彩 趙希洛公開離巢原因

【明報專訊】著名導演及攝影師夏永康（Wing Shya）首次於澳門銀河酒店舉辦個人攝影展《夏永康+853澳門瞬間》，透過鏡頭展現澳門景色和風土人情。主演大熱韓劇《魷魚遊戲》的型男李政宰獲邀與夏永康合作，走遍澳門名勝拍攝，照片亦在活動中呈現。李政宰昨日到澳門出席展覽開幕儀式，表現親民，為粉絲簽名，又應傳媒要求甜笑擺出心心手勢。他透露鍾意影相，目前正拍攝《魷魚遊戲》第2季，由於首季獲好評，承認壓力大，但預告故事更好看。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

夏永康攝影展昨日在澳門舉行盛大開幕禮，除李政宰親臨，其他出席嘉賓有超級英雄電影《永恆族》女主角陳靜（Gemma Chan）、林德信、李治廷、趙希洛、栢天男、林愷鈴及蔡穎恩等，身穿透視鑲珠片長裙的陳靜，與父母及妹妹一家四口出動，全家樣子如餅印。

甜笑擺心心手勢 超親民

李政宰一身輕便打扮，在工作人員及保鑣護送下到達會場。10名在場等候的粉絲見偶像即湧上前，李政宰逐一為粉絲簽名留念，又應記者要求甜笑擺出心心手勢，大顯親民作風。他已數次到澳門工作，此行逗留三日兩夜，對美食和古舊建築物留下深刻印象。他受訪時分享道：「我幾鍾意影相，特別是與朋友去旅行，平日也會用手機影相，但不是影得太好。以前有看導演王家衛的電影，知道好多海報都是由夏永康拍攝，靚到想貼在自己房間，所以今次與夏永康合作，覺得好榮幸。」

李政宰正拍攝《魷魚遊戲2》，估計最快明年冬季才播出。由於劇集首季大獲好評，觀眾反應熱烈，他承認拍第2季有一定壓力，但預告故事會更出色，「新一季劇情有感動位，也會很刺激，比首季更好看」。

趙希洛離巢放長假 學新事物

有「TVB御用癲婆」稱號的趙希洛，由參選港姐入行，效力無綫長達16年，曾獲「最佳女配角」。早前她承認不續約無綫，有傳因感到近年不獲公司器重，派演劇集閒角，以及處境劇《愛 ．回家之開心速遞》，心灰意冷下決定離巢；又有傳她被父母急召回家幫手打理生意。趙希洛說：「家人有給自由度，讓我做喜歡的事，自己不是反叛，沒急召我要回家幫手打理生意，而且也沒有感覺不被無綫重視，否則不會一直給我工作。只是自己完約，想放長假休息，和上堂學習新事物。公司有找我傾續約，也和《愛．回家》一班同事相處和諧開心，只是覺得自己大個女，需要吸收更多知識，不想等到老再考慮。」

回復自由身的趙希洛表示有跟不同公司接觸，有機會也想試拍電影。約滿後會陪家人到英國和法國旅行，目前事業為重，沒結婚計劃，家人也沒催婚。

林德信未決定何時求婚

林德信以白馬王子造型亮相，去年底曾與夏永康到日本工作，覺得對方友善，且攝影技術很專業出色。昨日中秋佳節，他會跟家人食飯慶祝，「難得一家人聚會，適逢節日加上Sally（葉蒨文）30日生日，會連續幾晚慶祝」。他與女友Candace Poon拍拖多年，感情穩定，家人的飯局女友會在場。問兩人有否結婚大計？他甜笑稱暫時未決定何時求婚，想保留神秘感，待確定婚期才公開。他最近有新歌推出，稍後會與認識多年的歌手鄭嘉嘉推出一起創作的EP。

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