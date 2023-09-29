【開箱】《轟天猛將4》 史泰龍主角變客串 製作粗疏

「爛番茄」影評極低分

特技演員出身的史葛禾夫，5年前籌拍Netflix動作片《狂怒沙暴》，原本邀請史泰龍與成龍合演，最後「雙龍會」計劃告吹，改由《自殺特攻》約翰辛納（John Cena）頂檔。史泰龍雖然辭演《狂》片，卻跟史葛禾夫合作《轟天猛將4》，結果口碑更差，「爛番茄」所得分數比《狂》片（24%）還要低，究竟《轟4》要有幾爛，才會落得如斯田地？

《轟天猛將4》故事講述恐怖分子蘇亞托（伊戈宇威士飾）從利比亞軍閥手上，搶走核武組件，美國中情局高官馬殊（安迪加西亞飾）聘請僱傭兵團「轟天猛將」出手攔截，結果任務失敗，不單失落核武，轟天猛將話事人巴利（史泰龍飾）更墜機慘死，跟他情同手足的聖誕（積遜史達咸飾）承擔失敗責任，被迫離開僱傭兵團，改由他的女友哲娜（美瑾霍絲飾）充當領導角色。

《變形金剛》性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）飾演僱傭女兵哲娜，負責帶領「槍狂」龍格爾（Dolph Lundgren）、「辣鞭」陳梨薇（Levy Tran）及其他隊員追截蘇亞托，一為搶回核武組件，二為巴利報仇，聖誕秘密跟隨，巧遇巴利舊戰友Decha（Tony Jaa飾）相約同行，正邪雙方最終在載運核武組件的貨船上決一死戰。

史泰龍自嘲「背脊痛」

現年77歲的史泰龍，曾是2010年推出《轟天猛將》首集的導演、編劇和主角，可算是整個電影系列的靈魂人物，隨着年紀漸長，英雄遲暮，第4集已淪為配角，僅在開場和結局亮相，戲分甚至比美瑾霍絲更少，加上甫開場即自嘲「我背脊痛」，實在令粉絲唏噓不已。

過去不少荷李活諜戰片如《鬼影特攻：以暴制暴》都在香港取景，取其獨特政治位置，《轟天猛將4》亦不例外，今次把香港變成美國中情局的海外基地，只是當前國際形勢已變，豈能容得下中情局在港胡作非為？如此過時設定，劇本粗糙可見一斑。

換上亞洲動作演員

相隔9年《轟天猛將4》終於面世，在阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、布斯韋利士（Bruce Willis）及李連杰等上一代動作片巨星先後離隊後，今集換來一班亞洲面孔，包括泰國「拳霸」Tony Jaa、《突擊死亡塔》印尼男星伊戈宇威士（Iko Uwais），以及《狂野時速7》美越混血兒陳梨薇等，此舉意圖相當明顯，既然荷李活票房已大不如前，唯有祈求亞洲市場保佑，藉以拉上補下，令到1億美元（約7.8億港元）製作費不至白白犧牲。

問題是新片製作簡陋，史泰龍駕駛專機以CG代替實物，感覺卻欠質感似玩具；壓軸大戰以貨船作舞台，同樣毫不真實，觀眾一看便知是廠景搭建，好讓眾星在綠幕前追趕跑跳，懶理觀眾早已「出戲」。

上映日期：9月21日