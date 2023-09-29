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娛樂

韓流襲港商場鬥聲勢 今日陪粉絲度中秋 澤演預告街跑 金世正想食月餅

【明報專訊】疫情過後韓星再度襲港，趁中秋連國慶長假期，韓劇《黑道律師文森佐》澤演、《驅魔麵館》金世正、《走進你的時間》安孝燮及女團LE SSERAFIM先後來港開騷，澤演及金世正昨日率先現身商場造勢。澤演預告在港跑步，並以廣東話邀請粉絲一起賞月；金世正表示首次在港過中秋，最想品嘗月餅。

身為韓國男團2PM成員的澤演，昨日下午穿上啡色西裝現身尖沙咀某商場，吸引大批粉絲圍觀。澤演甫登場即用廣東話跟港迷打招呼：「大家好，我係澤演，好開心見到大家，好掛住你哋！」

2PM想來港開騷

澤演表示抵港後即享用點心，台下有粉絲提議他吃湯麵，他卻說網上短片推介香港某摩天大廈頂樓喝下午茶，笑言感覺像有錢人，令他蠢蠢欲試。他又透露帶備運動服來港，準備出外跑步，且看粉絲能否「野生捕獲」他。

澤演表示適逢中秋節來港開騷，今晚在九展Star Hall舉行粉絲見面會，因此即場學講廣東話：「聽日中秋節啦，記得嚟同我一齊賞月。」又謂已準備好特別表演，預告今晚唱廣東歌，他笑說：「廣東歌好難唱，發音很難，正在努力練習。」被問到早前在台灣見面會上，主動向粉絲送抱，香港場會否照辦煮碗？他以廣東話回答：「會啦！」惹來台下粉絲起哄，他強調今次跟港迷見面，當然要送抱。

談到工作近况，澤演解釋一邊準備2PM出道15周年活動，一邊舉行巡迴粉絲見面會，雖然工作繁忙，但跟成員一起工作感到高興，又說如果有機會，也想以2PM身分來港開騷。談到拍戲，澤演笑說很多觀眾都想看他騷肌演出，會努力尋找相關劇本。

亞洲首站選香港

另一方面，曾屬女團I.O.I及gugudan成員的金世正，昨晚現身將軍澳某商場，獲大批粉絲撐場。她以廣東話自我介紹，台下粉絲即用韓文高呼「我愛你」，金世正即場學講廣東話回答「我都係」，令粉絲興奮不已。她說早知港迷苦候多時，笑言要飛奔來港見大家，今晚在九龍灣國際展貿中心舉行的個唱，正是韓國以外的亞洲區首站。

談到首次在港過中秋，世正表示雖然未能與家人過節，但能與港迷見面也開心。自爆來港前做足資料蒐集，知道慶祝中秋節要食月餅，她亦想試，又說港式點心款式多，全部都想食，特別點名要吃雲吞麵並到迪士尼樂園遊玩。

記者：蘇珮欣

攝影：蘇珮欣、劉永銳

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