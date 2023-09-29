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娛樂

首公開露面否認秘戀許寶恆 吳啟洋與張天穎分手不涉第三者

【明報專訊】P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）被指背拍拖5年女友張天穎（Jaime）戀上《全民造星IV》參賽者許寶恆（Alice）。Phoebus與Alice傳數月前在台灣拍ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》擦出愛火，Phoebus回港後向Jaime提分手，他又被目睹與Alice結伴遊廣州，兩人所屬公司MakerVille之後代澄清他們不是情侶關係。Phoebus昨日首度公開露面出席藥妝店開幕活動，強調與Alice是朋友，與Jaime分手不涉第三者，是二人之間的問題。

娛樂組

Phoebus與Alice因拍節目傳緋聞，之後跟女友Jaime分手，Jaime被發現取消關注Phoebus和Alice的社交網，發文透露有不愉快經歷。傳出三角關係後，Phoebus與Alice被指上月結伴遊廣州長隆歡樂世界，MakerVille隨即澄清兩人是跟新劇《飛黃騰達》另外兩演員一起旅遊，非拍拖玩樂，他們非情侶關係。Jaime對感情事不回應，稱專心工作做好自己。Phoebus昨日在事件後首度出席公開活動，稱與Alice只是朋友關係，沒想到幾個朋友旅行會發酵成這樣。

跟Alice冇親密行為

是否他與Alice有親密行為因而傳緋聞？Phoebus說：「大家看《P1X3L 5G上台計劃》是一個真人騷，節目內所發生的事，與真實世界發生的事一樣，沒有一些親密行為，報道所寫的事未必是真實，大家不需要關注太多。目前學習沉住氣，媽媽教我發生這些事要沉住氣，因為將來可能會有其他事發生，最重要做好本分。」

怕負面新聞影響事業

曾向母親吐苦水？Phoebus否認，稱媽媽看到新聞，長輩的眼睛最雪亮。是否他主動要求MakerVille澄清緋聞？他稱公司看到新聞後，問他發生什麼事，他說也不清楚，只是幾個朋友去旅行，難得有假期，現在怕了，以後也不放假。Phoebus承認怕影響事業，剛出道不久，不想有負面事發生影響工作。

提到與拍拖5年女友Jaime分手，Phoebus稱一向不想將感情事公開討論，「其實是我們之間的問題，分開了一段日子，不涉及第三者」。對於Jaime取消關注他的社交網，他覺得如何做是對方的選擇，發生這些事他都不好受，不會再評論。

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