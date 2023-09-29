MIRROR其餘6子出發澳洲 姜濤藍衫搶鏡 盧瀚霆想食5飛機餐

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜濤、Anson Lo、Edan、Jeremy、Jer與Stanley昨午約3時半，分別乘車到達機場貴賓出入口，搭傍晚機啟程澳洲，會合前日出發的其他6名隊友展開拍團綜。穿短袖T恤的Stanley露出強壯手臂現身，微笑帥氣十足。隨後姜濤、Jer及Jeremy先後抵達，同樣心情勁靚露燦爛笑容跟粉絲打招呼。

姜濤平日多穿黑色衫，這天罕有穿藍色大褸。Jer說：「心情非常興奮。」Edan表示好期待，執齊行裝。Anson Lo壓軸亮相風騷派心心，現疲態的他笑說：「剛起身，上飛機要食5個飛機餐。」

Alton相信FC會找到適合方向

Alton後援會「Alton Wong International Fan Club」Admin Team早前發公告稱抵受不住各種精神折磨，明天完成最後一個生日慈善項目後解散，後援會停止營運。Alton昨晨在社交網首度開腔回應，「近日唔喺香港工作，將投入拍攝，而最近嘅事情，希望大家畀啲空間，相信FC好快會搵到合適嘅方向」。

慶祝活動飛未開售 炒價至3500元

MIRROR官網前日宣布成軍5周年頭炮慶祝活動，11月1日在主題樂園舉行MIRO專享《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，門票1680元，目前尚未開售，但網上已有人稱炒價至3500元。

《盜月者》攻明年賀歲檔

此外，Anson Lo、Edan、張繼聰、白只主演；姜濤特別演出的電影《盜月者》明年農曆新年賀歲檔上映，各人十分雀躍。Anson Lo說開心第一次拍賀歲片，以往賀歲片多合家歡感覺，《盜月者》有不少打鬥情節，有複雜的人物關係。姜濤榮幸參演，多謝袁劍偉導演給予機會，角色有挑戰性，他一直想演「曳」角色，甚至好想演反派。

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