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娛樂

【開箱】《成人禮咪亂嚟》 阿當辛迪拿全家造星捧么女

【明報專訊】《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）3年前跟影視串流平台Netflix簽訂新合約，被指拍4片酬勞2.75億美元（約21億港元），他監製及主演新片《成人禮咪亂嚟》（You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah）上月25日在Netflix上架，首3天累積1230萬觀看次數，其後一周更錄得2190萬瀏覽次數，連續兩星期在英語電影榜登頂，而且剛開播即在爛番茄評論網站錄得96%好評，成為阿當從影34年來在該網站最高評分作品。雖然阿當家人過往會客串他的電影，但像《成》片一家四口出動，並由么女辛妮（Sunny Sandler）擔正，卻屬首次。不少影評更指初挑大樑的辛妮，前途無可限量。

為男仔閨密反目

《成人禮咪亂嚟》改編自Fiona Rosenbloom於2005年出版的同名小說。故事講述來自猶太教家庭的初中生Stacy，對即將舉行的成人禮派對充滿幻想，希望與一起成長的閨密Lydia分享外，也想與暗戀對象Andy共舞。為了吸引Andy注意，Stacy在一次同學聚會中自告奮勇跳湖，雖然成功但被發現月事來潮，遭Lydia在內的同學嘲笑，兩女嫌隙漸生；加上Lydia和Andy成為一對，更友情不再。Stacy多番散播有關Lydia的流言，又意外破壞其成人禮派對，本來無所不談的朋友，最終能否言歸於好？

猶太教改革派認為女性13歲已是成人，代表童年時代結束，在猶太法律上必須負起完全責任，並正式成為猶太社群一員。舉行成人禮當天會讀經文、考驗希伯來文能力及研習經典狀况；又會發表演說，以表明對自己身分的認同及對信仰的了解。典禮後會舉辦派對，邀親友共享喜樂。片中正是透過主角滿心期待的成人禮，看一名少女如何成長。不少笑料也源於此，尤其家長可能更有共鳴，譬如Stacy迫不及待成為大人，挑選成人禮的衣服，偏好性感打扮、穿高跟鞋，母親Bree會以價錢昂貴或太暴露為由反對，要求女兒要打扮得端莊斯文；爸爸陪妻女逛街購物，往往悶得睡在梳化，全都是一般父母和青春期子女的日常。比Stacy大幾歲的家姐Ronnie，早已經歷過妹妹那階段，勸導之餘，也成為Stacy和父母之間的調解員。

計算之內 稍欠驚喜

此片很多情節都在預計之內，像描述對異性的好奇、少年少女特定的審美與價值觀因此會排擠或嘲諷他人，以及可能只適用於美國的流行文化等，難怪有觀衆指《成人禮咪亂嚟》有可愛之處，卻沒太大驚喜。其實猶太教成人禮只是幌子，換了其他情景，一樣可以發揮友情可貴、成年代表願意承擔過錯的主題。

此片導演及編劇均為女性，對少女心事有深刻了解，導演森美高漢（Sammi Cohen）拍過在Disney+上架的《悸動》，也是類近題材電影；編劇雅麗森柏克（Alison Peck）則寫過Netflix另一校園歌舞片《我要跳入U》的劇本。阿當辛迪拿去年主演及監製的Netflix電影《籃兒當搏盡》廣受好評，今次《成人禮咪亂嚟》更全家總動員，他扮演Stacy爸爸，么女辛妮則飾演Stacy，全片戲分最重，而且年僅14歲表現卻毫不怯場，有影評人讚她前途無量，大有機會繼承父親演戲衣鉢；阿當長女莎迪（Sadie Sandler）飾演Ronnie，戲內戲外與辛妮都是姊妹，家人一起演出或許因此特別自然。有一幕Stacy被發現與Andy在教會內親吻，爸爸怒不可遏，Stacy回家後跟父親爭吵一幕，會令觀衆好奇兩人是否現實生活也如此？不過Stacy媽媽Bree一角由《魔雪奇緣》聲演愛莎公主及唱《Let It Go》的伊甸娜文素（Idina Menzel）扮演，阿當的太太積琦（Jackie Sandler）反而扮演Lydia母親Gabi，戲分少得多。

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