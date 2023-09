【開箱】《成人禮咪亂嚟》 阿當辛迪拿全家造星捧么女

【明報專訊】《中坑同學會》阿當辛迪拿(Adam Sandler)3年前跟影視串流平台Netflix簽訂新合約,被指拍4片酬勞2.75億美元(約21億港元),他監製及主演新片《成人禮咪亂嚟》(You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah)上月25日在Netflix上架,首3天累積1230萬觀看次數,其後一周更錄得2190萬瀏覽次數,連續兩星期在英語電影榜登頂,而且剛開播即在爛番茄評論網站錄得96%好評,成為阿當從影34年來在該網站最高評分作品。雖然阿當家人過往會客串他的電影,但像《成》片一家四口出動,並由么女辛妮(Sunny Sandler)擔正,卻屬首次。不少影評更指初挑大樑的辛妮,前途無可限量。