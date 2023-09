《非常律師》《財閥家》角逐國際艾美獎

英國《北愛爾蘭的少女》、阿根廷《上流話事人》、法國《Le Flambeau》 及印度《Vir Das:落葉歸根》入圍角逐最佳喜劇。《新福爾摩斯》馬田費曼(Martin Freeman)憑《夜警先鋒》爭視帝,對手包括《懺悔的間諜》格斯塔禾巴山尼(Gustavo Bassani)等。另一韓劇《財閥家的小兒子》有份角逐最佳電視電影或迷你劇,對手包括法國《Infiniti》、墨西哥《奧運跳水秘辛》及英國《Life and Death in the Warehouse》,跟《非常律師禹英禑》一樣,《財》劇主角宋仲基及李聖旻未能獲最佳男主角提名。頒獎禮將於11月20日在紐約舉行。