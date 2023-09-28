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娛樂

《非常律師》《財閥家》角逐國際艾美獎

【明報專訊】第51屆國際艾美獎前日公布入圍名單，近年在國際大熱的韓劇，亦有兩部作品入圍；講述自閉症律師的《非常律師禹英禑》獲最佳劇集提名，將與阿根廷《懺悔的間諜》、英國《至陰時刻》及德國《茜茜皇后》爭獎；可惜扮演禹英禑的朴恩斌未能入圍角逐國際視后。《帝國驕雄》康妮尼爾森（Connie Nielsen）憑傳記劇《Becoming Karen Blixen》將與《 I Hate Suzie Too》比莉琵柏（Billie Piper）、《奧運跳水秘辛》卡拉素沙（Karla Souza），以及《德里警察故事》施花利沙（Shefali Shah）爭最佳女主角獎。

英國《北愛爾蘭的少女》、阿根廷《上流話事人》、法國《Le Flambeau》 及印度《Vir Das：落葉歸根》入圍角逐最佳喜劇。《新福爾摩斯》馬田費曼（Martin Freeman）憑《夜警先鋒》爭視帝，對手包括《懺悔的間諜》格斯塔禾巴山尼（Gustavo Bassani）等。另一韓劇《財閥家的小兒子》有份角逐最佳電視電影或迷你劇，對手包括法國《Infiniti》、墨西哥《奧運跳水秘辛》及英國《Life and Death in the Warehouse》，跟《非常律師禹英禑》一樣，《財》劇主角宋仲基及李聖旻未能獲最佳男主角提名。頒獎禮將於11月20日在紐約舉行。

相關字詞﹕財閥家的小兒子 第51屆國際艾美獎 非常律師禹英禑

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