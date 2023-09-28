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娛樂

炎明熹歌迷會獲通知cut飛惹眾怒 唱片公司即解釋：溝通出問題

炎明熹見演唱會紀念品勁興奮 望下次親自參與設計

【明報專訊】炎明熹（Gigi）下月7至8日假九展舉行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，她連日來在課餘時間積極排練，不時在社交網分享短片，透露首次full band綵排時，走進排練室緊張得手心冒汗，但聽樂隊彈奏每首歌的音符，內心有種無法抑制的興奮，好想快些去九展唱歌給大家聽。

Gigi的粉絲積極應援為偶像造勢，歌迷會將一連兩日於演唱會場地九展避車處安排一輛雪糕車，免費派發雪糕給觀眾。雪糕車以太空為主題，Gigi說：「架車會印有我演唱會嘅造型相，仲會配合演唱會嘅太空主題，所以成架車都係紫藍色，模仿銀河系嘅色調，買咗飛入場嘅朋友記得早啲嚟食雪糕打卡，我都好鍾意食雪糕，好想食，但要開show保養把聲，所以今次有得睇、冇得食。」

歌迷會亦準備了演唱會周邊產品，包括Tee、火炬造型手燈、毛巾、星球鎖匙扣，還有月曆等，Gigi讚歌迷會安排的紀念品好靚，讀設計的她希望下次有機會再開騷時，參與設計產品。

有粉絲「以死相諫」

不過有粉絲在Telegram（Tg）群組留言稱歌迷會被無綫cut飛，大感不滿，透露FC會員早填妥訂票並於8月付款，想不到近日獲通知10月7日的演唱會門票被cut，有粉絲為捧場專程從外地回港，擔心不能現場欣賞Gigi演唱會。一個由炎明熹粉絲經營的YouTube頻道稱cut飛行為令人失望，並寫下：「有關10月7日，如果消息屬實，定必引發公關災難，現在本台以停止更新頻道以死相諫！請不要令支持公司的人失望！」

Gigi唱片公司高層張仲恆向傳媒表示粉絲投訴因溝通出現問題，透露歌迷會問題已解決，他解釋Gigi的演唱會門票內部訂購早爆滿，公開發售又火速售罄，以往好多演唱會都會有cut飛情况，所以主辦單位曾通知歌迷會或有cut飛機會，因歌迷會訂購門票數目龐大，大會明白歌迷好期待，最終未有cut歌迷會門票。

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