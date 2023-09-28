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娛樂

《經典折子戲》Part 2加強戲碼增卡士 大老倌吳仟峰廖國森鬥戲 梁非同演兩劇

《經典折子戲》口碑好 11月移師新光戲院演Part 2

【明報專訊】由「創意班主」彭美施（施姐）打造，今年2月假西九文化戲曲中心公演的《經典折子戲》獲戲迷高度評價，口碑載道。推廣粵劇文化不遺餘力的施姐決定再下一城，將於11月11日及12日移師北角新光戲院上演《經典折子戲》Part 2，特別精選6齣經典戲寶，包括《十奏嚴嵩》、《再世紅梅記之脫穽救裴》、《李後主之去國歸降》、《武松殺嫂》、新《霸王別姬》及《扈家莊》。粵劇大老倌吳仟峰與廖國森合作無間，疫後首度合演拿手好戲《十奏嚴嵩》，將施展渾身解數，互相鬥唱鬥戲，並加入新元素，做到精益求精，不讓觀眾失望。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

有份參與演出《經典折子戲》Part 2的吳仟峰、廖國森、梁兆明、梁燕飛、王志良、梁非同、梁煒康、陳玬橦及黃可柔等，昨日齊現身記者會介紹劇目故事和角色。施姐與冠名贊助「萬希泉鐘錶有限公司」創辦人沈慧林惺惺相惜，互相支持，不時交流對粵劇看法。施姐說：「戲迷對《經典折子戲》的口碑正面、反應好好，今次捲土重來，首次移師新光戲院。除保留部分劇目，同時加入新戲寶，加強戲碼，演員配搭都有大調動，包括有大老倌、一線小生及年輕花旦，一齊傳承演出。我堅持秉乘宗旨用心製作，帶大家看不一樣的折子戲。雖然場地不同，兩邊的座位數目也差不多。」沈慧林表示繼粵劇《呂布情傾貂蟬》後，榮幸今次再與施姐合作，他非常欣賞對方大力宣揚粵劇文化。身為黃大仙青少年兒童發展基金會召集人的他，將預留一定數量門票，派予本地基層兒童及長者欣賞，藉機讓小朋友認識粵劇。

粵劇大老倌吳仟峰（仔哥）與廖國森（森哥）多年來合作無間，《十奏嚴嵩》是兩人的拿手好戲，二人將施展渾身解數，互相鬥唱鬥戲。首次與班主施姐合作，仔哥透露為今次演出親自稍作修改編寫，務求出來效果更為精彩。他解釋：「《十奏嚴嵩》原本得兩段戲有牌子曲（以多種樂器合奏而成），而且都是慢板。於是我略改動加至5段，除可以加大力度，也使劇情變得更緊湊和豐富，相信已看過這齣經典戲寶的觀眾將會覺得更好看。」

森哥補充增多幾段牌子戲，代表需要更多大鑼大鼓，在強勁澎湃的音響節奏下，演員必定醒神演出。他預告將加入新元素，「我和仔哥之前合作多次，因為疫情未有演出。今次相隔幾年再合作，多少都有些壓力，希望不讓觀眾失望。所以在演出粵劇傳統模式和規矩外，都希望有些新元素，待稍後開始綵排，會與台前幕後商量，務求做到精益求精」。

梁煒康恨做「虞姬」 梁燕飛首演潘金蓮

梁煒康與梁非同合演新《霸王別姬》，身形健碩的梁煒康台上大開玩笑，盼有日可嘗試反串扮演虞姬，遭司儀揶揄很少有肥虞姬。新晉花旦梁非同要擔演新《霸王別姬》，又參演《再世紅梅記之脫穽救裴》，兩個故事與角色截然不同，梁非同準備好接受挑戰，「前者演『虞姬』要舞劍，唱腔要哀怨，後者演女鬼李慧娘，表演長水袖，兩樣都會努力跟老師練習。兩個角色都是講到愛，希望做得好，能感染自己和觀眾」。王志良跟梁非同合演《再世紅梅記》，預告當中有幕追殺戲經精心設計，叫觀眾拭目以待。

梁兆明預告《李後主》耳目一新

梁兆明與花旦梁燕飛合演膾炙人口的《李後主之去國歸降》，他希望利用舞台設計、燈光、布景、服飾配合，營造耳目一新效果。梁燕飛除演出《李後主》，還有《武松殺嫂》，她知道兩個故事和角色完全不一樣，不擔心演出時會混淆。對於首次扮演潘金蓮，梁燕飛視為一大考驗，必全力以赴。

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