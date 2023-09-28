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娛樂

張智霖兒子4年前涉辱華片被翻舊帳 16歲「魔童」認錯：中國人要有擔當

【明報專訊】張智霖近日捲入虛擬資產交易平台JPEX風波，他曾到灣仔警察總部協助調查，並發聲明澄清，成為網民熱話。張智霖成為話題人物備受關注，其16歲兒子張慕童（魔童）也被翻舊帳。近日微博瘋傳一段魔童4年前Rap的舊片，他模仿饒舌歌手唱出辱華歌曲，將眼角拉起呈「瞇瞇眼」，譏諷中國人小眼睛，做出疑歧視亞裔人士的手勢，歌詞中有帶歧視成分字句「they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（他們來自廣州，他們看到我吃狗肉，他們說他們想要一些）」惹來網民炮轟。

稱快將17歲 心智漸成熟

有網民到魔童母親袁詠儀的微博留言，斥她沒有管教兒子，「大姐，你兒子又搞事了」、「希望你們管教好魔童，不是第一次了」、「你兒子辱華，別吃中國飯，砸中國碗」等。魔童前晚在社交平台公開道歉：「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。」

有網民重提兩年前魔童說自己不在中國，但置身香港的舊帖惹批評，當時袁詠儀為此公開道歉，強調支持「一個中國」立場，又重申一家人「愛國愛港」。

娛樂組

相關字詞﹕辱華 張智霖 張慕童（魔童）

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