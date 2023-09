張智霖兒子4年前涉辱華片被翻舊帳 16歲「魔童」認錯：中國人要有擔當

【明報專訊】張智霖近日捲入虛擬資產交易平台JPEX風波,他曾到灣仔警察總部協助調查,並發聲明澄清,成為網民熱話。張智霖成為話題人物備受關注,其16歲兒子張慕童(魔童)也被翻舊帳。近日微博瘋傳一段魔童4年前Rap的舊片,他模仿饒舌歌手唱出辱華歌曲,將眼角拉起呈「瞇瞇眼」,譏諷中國人小眼睛,做出疑歧視亞裔人士的手勢,歌詞中有帶歧視成分字句「they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(他們來自廣州,他們看到我吃狗肉,他們說他們想要一些)」惹來網民炮轟。