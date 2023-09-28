張智霖兒子4年前涉辱華片被翻舊帳 16歲「魔童」認錯：中國人要有擔當

稱快將17歲 心智漸成熟

有網民到魔童母親袁詠儀的微博留言，斥她沒有管教兒子，「大姐，你兒子又搞事了」、「希望你們管教好魔童，不是第一次了」、「你兒子辱華，別吃中國飯，砸中國碗」等。魔童前晚在社交平台公開道歉：「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。」

有網民重提兩年前魔童說自己不在中國，但置身香港的舊帖惹批評，當時袁詠儀為此公開道歉，強調支持「一個中國」立場，又重申一家人「愛國愛港」。

娛樂組