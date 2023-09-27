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娛樂

【開箱】《親愛的孩子》 失蹤罪與抖室混合體 懸疑緊湊

【明報專訊】影視串流平台Netflix啓播以來，最備受談論的德國劇也許是2017至2020年上架的3季《闇》（Dark），9月7日首播的德國迷你劇《親愛的孩子》（Dear Child），雖然跟《闇》的題材截然不同，但短短6集，懸疑劇情十分緊湊，在Netflix非英語節目全球十大收視榜，連續兩周登頂，9月11至17日期間更以1540萬觀看次數，冠絕Netflix所有節目及電影；在爛番茄影評網站6篇專業評論一致讚好，觀衆好感度亦有85%。

女子失蹤13年後出現

《親愛的孩子》改編自德國女作家Romy Hausman的同名小說，劇集一開始是一名金髮女子與一女一男的小孩在客廳玩遊戲，背對鏡頭有聲無樣的男子開鎖入內，三人立即站在一起伸出雙手給男子檢查。下一幕是金髮女子被車撞傷送院，小女孩伴隨左右。兩人身上沒任何身分證明文件，小女孩自稱Hannah，重傷昏迷的金髮女子則是其母Lena，警察到場調查，發現附近是森林，不知她倆來自何方。另一方面，刑警Gerd得悉Lena被送院的消息後，立即通知Matthias及Karin夫婦，兩人的女兒Lena同樣是金髮，13年前離奇失蹤後一直全無音訊，生死未卜。

此劇一開始已疑雲陣陣，無論氣氛與節奏均引人入勝；第一個疑團是，Lena重傷需要施手術，Hannah聲稱母親的血型是AB陰性，怎料在手術室醫護才知道出錯，幸Lena沒生命危險。第二個疑團是Matthias夫婦抵達醫院，嚷着要見Lena，卻大呼她不是其女兒，看到Hannah卻驚呆，Karin指Hannah跟Lena小時候一模一樣。躺在病牀上的如果不是Lena，又會是誰？真正的Lena在哪裏；聲稱病榻上女子是其母Lena的Hannah，到底是誰的孩子？

《親愛的孩子》有個十分好的開頭，讓觀衆好奇到底Lena失蹤13年，去了哪裏；行為怪異，懼怕陽光的Hannah又是否說謊，她向信任的護士Ruth透露母親想殺死爸爸，弟弟Jonathan仍留在家裏？為什麽年僅12歲的她會說曾見過外公Matthias？此劇緊湊之處讓人想起大衛芬查（David Fincher）執導的《失蹤罪》；遭綁架過着暗無天日的生活，又像是《抖室》的劇集版。事實上《親》劇不同角色身上都有故事，尤其深刻描繪逃出魔爪的Jasmin（被Hannah稱呼為媽媽Lena的受傷女子），劫後餘生的心理狀况。被綁架期間她扮演Hannah和8歲Jonathan母親的角色，綁匪設下嚴格規定，譬如每次見面要伸出雙手檢查，早午晚三餐及如廁均有特定時間，必須嚴格遵從，否則會受到懲罰。Jasmin被困5個月後逃走，出院後也有警察暗中保護，但她真正自由了嗎？綁匪規範她的話仍不時在耳邊響起，揮之不去，無時無刻感覺被監視，要怎樣才能身心都自由？自殺不遂後，迎來暴力結局才終於「放下」。

留白多 兇徒最後揭盅

Matthias與Karin的女兒Lena本是大學生，漂亮、聰明又能言善道，一直備受寵愛，忽然失蹤，給父母帶來不能磨滅的傷痛；連負責調查失蹤案的Gerd也受牽引，跟Karin的婚外情，加上審問過所有嫌疑者也沒有頭緒，Lena卻始終下落不明，Gerd背負雙重愧疚。女警Aida也為人母，心急找回Jonathan，即使他藏身地在軍事區也硬闖，卻不知道那裏埋有地雷陣，結果有特種部隊被炸斷腳，令她十分內疚。Hannah是劇中另一靈魂人物，自出生已沒見過外面世界，把父親的話奉為金科玉律，卻憑直覺跟護士Ruth親近，透露許多實情；反而Aida最初想從她身上套話，咄咄逼人，令Hannah築起圍牆。劇中幾乎到最後一集才揭盅誰是加害者，鋪排充足，吸引觀衆追看下去。雖有提及兇徒背景，但留白之處也不少，譬如為什麽Hannah會如此依戀父親，難道Lena從沒提及自己的經歷，只給子女建構了幻想中的世界？但當父親死去，Hannah又似乎不太難過，出現不連貫的反應，若能補白，角色會否更完整？

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 開箱 親愛的孩子

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