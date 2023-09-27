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娛樂

相識38載冤家變戀人 劉麗萍呻麥德羅常醉酒受傷

【明報專訊】麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）前晚舉行《甜麥劉情38載合唱情歌賀中秋》慈善晚宴，趁機跟學生聚會，又藉籌款幫助低收入家庭。兩人穿婚紗禮服綵排，表現興奮又甜蜜，表示彼此相識38年，經歷離離合合，Apple姐笑言跟麥德羅似冤家路窄，朋友勸她復合前先想清楚，最後不知為何落疊，覺得自己好蠢，「他好曳、好麻煩，後生時沒愛好飲酒，沒有那麼曳，重遇他時已學了飲酒」。麥德羅解釋有段時間去台灣拍戲，學識飲酒較容易與人交流。Apple姐勸男友為了健康、對身邊人負責，應該減少飲酒，又踢爆麥德羅酒醉受傷事件，「10幾年前，他試過飲醉撞穿頭流晒血。上星期他飲完酒回家，懷疑落雨地滑撞落欄杆，右胸撞裂兩條肋骨要睇醫生，令我好擔心，激死」。

累女友穿頭入院 減少過度飲酒

Apple姐透露今年1月，在她的生日晚宴上表演時，跌落4呎舞台撞穿頭，都是因麥德羅而起，「他飲了酒，唱歌時擘一字馬，起身時向後撞，撞到我跌落台，有朋友見到我個頭噴血，嚇到喊，我入醫院縫了4針」。她稱本月初在工作中又不幸受傷，被倒塌的巨型趟閘壓傷左腳，全腳又瘀又黑，要停工留家休息，暫時只康復八成。麥德羅承諾會學習控制自己，以後避免情緒高漲而過度飲酒，「我們今（前）晚都帶傷上陣，唱歌時我會拖實Apple，不讓她再跌落台，我不會再擘一字馬，表演前亦不會飲酒」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕劉麗萍（Apple姐） 麥德羅

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