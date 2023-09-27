相識38載冤家變戀人 劉麗萍呻麥德羅常醉酒受傷

累女友穿頭入院 減少過度飲酒

Apple姐透露今年1月，在她的生日晚宴上表演時，跌落4呎舞台撞穿頭，都是因麥德羅而起，「他飲了酒，唱歌時擘一字馬，起身時向後撞，撞到我跌落台，有朋友見到我個頭噴血，嚇到喊，我入醫院縫了4針」。她稱本月初在工作中又不幸受傷，被倒塌的巨型趟閘壓傷左腳，全腳又瘀又黑，要停工留家休息，暫時只康復八成。麥德羅承諾會學習控制自己，以後避免情緒高漲而過度飲酒，「我們今（前）晚都帶傷上陣，唱歌時我會拖實Apple，不讓她再跌落台，我不會再擘一字馬，表演前亦不會飲酒」。

記者：鍾一虹