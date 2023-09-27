明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

湯洛雯戒甜甩20磅 否認叫馬國明封口 李佳芯自嘲地獄廚神 盼另一半廚藝了得

準馬太湯洛雯勁減20磅 戒甜辛苦又忟憎 強調冇封嘴令
李佳芯勤練歌 盼搣甩魔音稱號 廚藝欠天分 擇偶條件懂下廚

【明報專訊】湯洛雯、李佳芯與張曦雯昨日齊以性感打扮出席護膚品牌活動。準新娘湯洛雯為在年底婚禮以最靚一面示人，戒甜食勁減20磅。她否認向未婚夫馬國明下禁令，不准透露太多婚禮詳情，笑稱對方根本不清楚籌備進度。李佳芯曾因拍劇欠休息令皮膚變差，趁未有劇拍休息打好底子。她自嘲是地獄廚神，擇偶目標之一希望對方廚藝了得。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

減了20磅的湯洛雯希望結婚前再減5磅，現已戒甜食，透露戒口初期心情不好。馬國明（馬明）是否承受不少？她說：「戒甜好辛苦，有陣子好燥底，馬明都發現我好忟憎，特意買雪糕畀我，勸我食少少甜品平衡心情。」她與馬明婚禮定於年底，對於未婚夫稱遭訓話，不許預先披露太多婚禮詳情，湯洛雯強調沒有下封口令，呼冤說：「只是他不知道籌備進度，才叫大家來問我。」

笑問馬明有什麼是知情？湯洛雯笑說：「他知道自己著什麼衫，之前我去試婚紗，他問會否幫他借禮服，我說婚紗店只有婚紗，他要自己安排。」會否擔心馬明的品味？湯洛雯說：「他應該會找造型師，我信造型師品味。（會不會著波衫？）應該不會。」

婚禮無玩新郎環節

湯洛雯承認籌辦婚事有點壓力，本來馬明提出幫忙，考慮到婚期臨近，為免再重新向對方解釋，寧願自己解決問題，兄弟姊妹團名單也在處理，「我們的婚事簡單為主，不會百人婚禮好大陣仗，只是好小型，不需要兄弟姊妹招呼客人，希望他們享受其中，沒打算安排玩新郎環節」。

惜住未婚夫？湯洛雯笑說：「我都不喜歡玩這些。」馬明忙拍劇，外界曾擔心她的婚事受阻，湯洛雯表示沒有影響，新劇監製知道他們已請假去歐洲影婚紗相，沒有撞期。

李佳芯自認冇廚藝天分

李佳芯表示已將保養皮膚當成工作一部分，之前曾因拍劇欠缺休息影響膚質變差，現在等待公司安排拍劇期間，把握休息時間打好個底，皮膚好壞不能說謊，別人一眼就看得出，「我平時很着重護膚和飲食，用的護膚品不需要貴，但一定要揀適合，飲食以清淡為主，我不揀飲擇食，出街會食多少少，在家比較懶入廚，會食牛油果、番茄沙律和麵包」。她自嘲除被封魔音，也算是地獄廚神，在廚藝方面沒有太多天分，「現在好多人都睇YouTube片學煮食，我明明跟着材料和分量煮，成品都不太好味。（擇偶是否要揀廚藝叻的？）目標之一，希望找到，但不知道別人會否嫌我不懂下廚」。

撐陳豪唱歌好聽

陳豪在美國登台片段流出，網民笑他的歌喉可列入魔音名單。李佳芯說：「他是新魔音？他好有公開演唱經驗，會不會是時差影響或者揀錯歌，碰巧失守。之前我跟他去澳洲登台，回他家鄉唱歌，沒有時差，覺得他唱歌好好聽，把聲好厚。」

李佳芯笑言為洗甩魔音稱號，每星期上堂練歌，期待讓大家見證她進步，10月將與王浩信到馬來西亞登台，她笑言：「揀歌好重要，所以我都好謹慎。」李佳芯透露大馬行程緊迫，沒時間旅遊，中秋節跟婆婆食飯慶祝。有否追求者邀約賞月？她說：「未有， 我不習慣做主動，但不介意別人主動約我。」

張曦雯將到深圳拍劇兩月

張曦雯忙拍無綫新劇《企業強人》，活動後趕回劇組，為香港部分完成最後一日拍攝，10月到深圳取景兩個半月，出發前有數天休息，會爭取時間陪愛犬和愛貓，並與美國回港的雙親共度中秋節。她笑說：「男友沒時間理會，不過他和父母可以到深圳探班。好彩男友不懂中文，他知道我這樣說，應該會呷醋。」

今次離家時間較長，張曦雯呻執行李好頭痛，已準備3個大行李箱，包括大量護膚品，「今次不帶遊戲機，因不用隔離，打算趁空閒周圍品嘗美食，我最鍾意食辣和串燒烤肉。（不怕變肥不連戲？）一定不會，我拍劇消耗體力會瘦，有飲食空間，反而怕熱氣爆瘡，要邊食邊護膚」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張曦雯 湯洛雯 李佳芯

上 / 下一篇新聞