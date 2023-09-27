湯洛雯戒甜甩20磅 否認叫馬國明封口 李佳芯自嘲地獄廚神 盼另一半廚藝了得

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

減了20磅的湯洛雯希望結婚前再減5磅，現已戒甜食，透露戒口初期心情不好。馬國明（馬明）是否承受不少？她說：「戒甜好辛苦，有陣子好燥底，馬明都發現我好忟憎，特意買雪糕畀我，勸我食少少甜品平衡心情。」她與馬明婚禮定於年底，對於未婚夫稱遭訓話，不許預先披露太多婚禮詳情，湯洛雯強調沒有下封口令，呼冤說：「只是他不知道籌備進度，才叫大家來問我。」

笑問馬明有什麼是知情？湯洛雯笑說：「他知道自己著什麼衫，之前我去試婚紗，他問會否幫他借禮服，我說婚紗店只有婚紗，他要自己安排。」會否擔心馬明的品味？湯洛雯說：「他應該會找造型師，我信造型師品味。（會不會著波衫？）應該不會。」

婚禮無玩新郎環節

湯洛雯承認籌辦婚事有點壓力，本來馬明提出幫忙，考慮到婚期臨近，為免再重新向對方解釋，寧願自己解決問題，兄弟姊妹團名單也在處理，「我們的婚事簡單為主，不會百人婚禮好大陣仗，只是好小型，不需要兄弟姊妹招呼客人，希望他們享受其中，沒打算安排玩新郎環節」。

惜住未婚夫？湯洛雯笑說：「我都不喜歡玩這些。」馬明忙拍劇，外界曾擔心她的婚事受阻，湯洛雯表示沒有影響，新劇監製知道他們已請假去歐洲影婚紗相，沒有撞期。

李佳芯自認冇廚藝天分

李佳芯表示已將保養皮膚當成工作一部分，之前曾因拍劇欠缺休息影響膚質變差，現在等待公司安排拍劇期間，把握休息時間打好個底，皮膚好壞不能說謊，別人一眼就看得出，「我平時很着重護膚和飲食，用的護膚品不需要貴，但一定要揀適合，飲食以清淡為主，我不揀飲擇食，出街會食多少少，在家比較懶入廚，會食牛油果、番茄沙律和麵包」。她自嘲除被封魔音，也算是地獄廚神，在廚藝方面沒有太多天分，「現在好多人都睇YouTube片學煮食，我明明跟着材料和分量煮，成品都不太好味。（擇偶是否要揀廚藝叻的？）目標之一，希望找到，但不知道別人會否嫌我不懂下廚」。

撐陳豪唱歌好聽

陳豪在美國登台片段流出，網民笑他的歌喉可列入魔音名單。李佳芯說：「他是新魔音？他好有公開演唱經驗，會不會是時差影響或者揀錯歌，碰巧失守。之前我跟他去澳洲登台，回他家鄉唱歌，沒有時差，覺得他唱歌好好聽，把聲好厚。」

李佳芯笑言為洗甩魔音稱號，每星期上堂練歌，期待讓大家見證她進步，10月將與王浩信到馬來西亞登台，她笑言：「揀歌好重要，所以我都好謹慎。」李佳芯透露大馬行程緊迫，沒時間旅遊，中秋節跟婆婆食飯慶祝。有否追求者邀約賞月？她說：「未有， 我不習慣做主動，但不介意別人主動約我。」

張曦雯將到深圳拍劇兩月

張曦雯忙拍無綫新劇《企業強人》，活動後趕回劇組，為香港部分完成最後一日拍攝，10月到深圳取景兩個半月，出發前有數天休息，會爭取時間陪愛犬和愛貓，並與美國回港的雙親共度中秋節。她笑說：「男友沒時間理會，不過他和父母可以到深圳探班。好彩男友不懂中文，他知道我這樣說，應該會呷醋。」

今次離家時間較長，張曦雯呻執行李好頭痛，已準備3個大行李箱，包括大量護膚品，「今次不帶遊戲機，因不用隔離，打算趁空閒周圍品嘗美食，我最鍾意食辣和串燒烤肉。（不怕變肥不連戲？）一定不會，我拍劇消耗體力會瘦，有飲食空間，反而怕熱氣爆瘡，要邊食邊護膚」。

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