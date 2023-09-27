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娛樂

緋聞男友陳宗澤傳有新戀情 關嘉敏大呼甩難「唔使阻住我搵食」

【明報專訊】關嘉敏昨日出席慈善活動，稱有時間就會做義工。她在無綫劇《你好，我的大夫》飾演患肌肉痙攣的運動員，演技獲讚賞。她開心說：「角色很有挑戰，因我未見過痙攣，都是上網蒐集資料，看病發時有什麼症狀去模仿，改了20次才得出現在的版本，每晚臨瞓前練習一次，有次嚇親家人。」談到劇中的跳樓戲，她最初以為只站在5樓扮跳樓，拍攝當天才知要真跳，「沒問題，我喜歡刺激運動，覺得好high及好玩，拍了10次，除威也時反而有點不捨，不過因為大風都有點腳震」。她之前跟《造星III》參賽者陳宗澤（CY）傳緋聞，最近CY傳有新戀情。關嘉敏大呼甩難，「唔使阻住我搵食。我參加《造星III》時同CY常有聯絡，大家好好朋友，傳緋聞得啖笑，我在無綫拍劇後，大家好少見面」。

吳國敬計劃自資出黑膠碟

同場吳國敬表示現在中港兩邊走，有慈善活動才出席。他是創作歌手，感嘆現時創作歌曲搵不到錢，「全盛時作一首歌有6位數字酬勞，直至我最後作給衛蘭的兩首歌《我們的故事》和《愛在天地動搖時》，黎明話3萬一首幫我買斷，我因喜歡衛蘭把聲才賣。我嘔心瀝血作首歌，只得這個酬勞，所以決定以後不賣，現在儲了20多首歌，打算選10首自資出黑膠碟，將作品公諸於世，死而無憾」。他與拍拖17年的女友分手，問現在是否單身？他說：「私人事不講，多謝關心。」

記者：柯美

相關字詞﹕陳宗澤（CY） 吳國敬 關嘉敏

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