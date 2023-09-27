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娛樂

《龍舌蘭》贈陳奕迅 承諾為容祖兒作歌 陳杰：香港是家 踢我都唔走

陳杰入鄉隨俗變地道港人 跟Eason祖兒合作最難忘最開心

【明報專訊】一個地道又簡單的名字「陳杰」，是來自多明尼加共和國音樂人Chris Polanco的中文名；識彈結他、鍵琴、打鼓、唱歌兼搞氣氛的Chris，曾參與不少知名歌星如張學友、陳奕迅、林憶蓮、劉德華、李克勤、容祖兒、楊千嬅、蘇永康及草蜢的演唱會，樂迷對他不感陌生。2000年隻身從家鄉來港的陳杰經歷過不少人生困難時刻，試過躲在家中不敢出聲避業主追租，慶幸沒有放棄，堅持繼續留港。近年他唱作廣東歌，盼港人可放鬆心情拋開憂慮，重新振作拾回開心感覺。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

時常高呼愛香港的Chris自揭取名「陳杰」經過，「10多年前剛取得香港永久性居民身分證，那時常跟好友恭碩良到中環的酒吧演出，有次台下觀眾講起，取得身分證後就是香港人，應改個中文名。有人提議用『陳杰』，其實沒特別意思，我覺得幾好就開始用，但自從用此名後運氣愈來愈好，就沿用至今，很多謝幫我改了這好名！」

23年前來港表演 改寫命運

在港生活及工作23年，除擁有香港身分證和中文名，Chris識聽、識講廣東話，更識唱廣東歌，早已融入本地文化，以香港人自居。Chris回想2000年，連香港的地理位置都未搞清楚，便隻身從家鄉來港，從此改寫命運，「當年我在多明尼加共和國的酒店唱歌，有朋友來問我，有沒有興趣去香港的海洋公園表演打鼓、跳舞及唱歌，這就是我在港的第一份工作」。

Chris離職海洋公園後，曾到領事館工作，又跟朋友自組樂隊，後來遇上現時的經理人Bonnie，便一直發展音樂事業。Chris記得在港第一個參與的是肥媽（Maria Cordero）演唱會，最難忘和最開心是跟陳奕迅、容祖兒合作，「好多年前，恭碩良問我想不想跟Eason Chan合作，我即答of course，『Duo Band』is the best group，直到現在，成班人仍然好似兄弟姊妹一樣，常在群組互相問候。跟容祖兒合作《Pretty Crazy演唱會》，我們真的crazy，不是為錢而唱，而是想將很多愛傳遞給觀眾」。Chris曾為陳奕迅創作歌曲《龍舌蘭》，他許下承諾，會為容祖兒作歌。

難忘SARS襲港 無工作無錢

性格樂觀經常笑面迎人，實際上Chris也經歷過人生困難時刻，就是2003年香港受到SARS的衝擊，他認為是上天給予的一個考驗，「當時一個人住，因酒吧關閉，沒有工作，沒錢交租。屋主每日來家門前大力拍門，我躲在屋內不敢出聲，每日只吃少少飯加吞拿魚充飢。那時朋友不多，唯有致電跟媽咪傾訴，她勸我返多明尼加，慶幸當時沒放棄，之後開始順利，接到許多騷和演唱會」。擁大學學歷的Chris原本可返老家找工作，卻堅持繼續留港，從沒為自己設定逗留期限，也感恩多年來獲不少朋友相助，最難忘2011年開個人騷，獲一班歌手朋友現身支持，現正打算寫多幾首廣東歌，籌備適當時候再開騷。

新冠疫情分享唱歌片 發放正能量

Chris去年推出廣東歌《說不出的對不起》，是首典型浪漫情歌；今年則推出節奏輕快的《我哋一齊唱好無》，很有Chris個人風格。

Chris解釋創作靈感，「因為新冠疫情期間沒太多演出，經理人就提議我寫歌。知道疫情令很多人不開心，沒工作、沒有錢，於是我在社交平台分享唱歌短片，希望用自己的開心形象為大家帶來歡樂。之後收到好多網民回應，發覺原來唱歌真的好有力量，帶出很多正能量，知自己是有責任去做，便更努力練好廣東話。由經理人寫詞，用我最常講的一句說話『我哋一齊唱好無，Sing this with me』變成歌名」。Chris盼大家聽到這首歌，可以放鬆心情拋開憂慮，重新振作拾回開心感覺。

苦練廣東歌 最愛《明年今日》

Chris自爆其實很喜歡唱和聽慘情歌，會將自己或別人的故事投射當中，同時亦希望自己的作品能傳遞一些信息，他笑稱超級喜歡廣東歌，「我識唱肥媽的《嘥氣》，最鍾意是Eason的《明年今日》，但廣東話真是好難學。當初來港，我講慣西班牙話和法文，英文只識少少，不過自己好喜歡學語言，便努力跟人溝通學講廣東話，被人笑我『鬼佬』都沒所謂」。推出《我哋一齊唱好無》前，Chris苦練3個月背熟歌詞，靠經理人更正發音，其間不斷重複練習、錄完又錄，要唱到本地人口音才收貨。Chris自認早已入鄉隨俗變地道港人，「我唔係鬼佬！好鍾意飲茶食點心，去茶餐廳及大牌檔食叉燒飯。記得初次去大牌檔，見到有些人不著衫，樣子好惡似想打架，我有少少驚，後來習慣了，他們現在見到我會叫『肥仔』或『肥佬』，一齊飲啦！」他又大讚港人很友善和包容，試過坐巴士跌了銀包，有好心人拾起狂追，將銀包交還給他。由於家人習慣在家鄉的悠閒生活節奏，Chris尊重他們意願，不會強迫他們來港團聚，平時靠視像通話聯繫，「香港是我家，踢我都唔走！」訪問後，Chris透露要入院接受腸胃手術，預計手術後休養一個月，趁機專心作歌，之後以健康的身體參與演出，繼續透過音樂發放他的開心正能量。

化妝：Queens Entertainment

場地：This Music Studio

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相關字詞﹕多明尼加共和國 全能音樂人 陳杰（Chris Polanco） 容祖兒 陳奕迅

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