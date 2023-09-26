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娛樂

【開箱】《殘酷的實習生》 羅美蘭「壞媽媽」變身「壞同事」

【明報專訊】憑《誠實選舉媽》成為第41屆青龍獎影后的羅美蘭，近年主演劇集收視與口碑皆不錯，如《回答吧！1988》、《Black Dog》及《壞媽媽》；最近伙拍《產後調理院》嚴志媛合演韓國影視串流平台TVing劇集《殘酷的實習生》，諷刺韓國社會歧視在職媽媽及孕婦，全劇12集在香港「黃Viu」上架。

產假優厚 高層不悅

《殘酷的實習生》講述曾在職場叱咤風雲的女強人高海羅（羅美蘭飾），7年前專心做家庭主婦，眼見女兒升上初中，希望重投職場。高海羅面試時重遇同期出道的舊同事崔智媛（嚴志媛飾），後者經多年努力，現職某大公司產品企劃室組長。崔智媛表示願意聘用高海羅，但要她由最低級的實習生做起，且要求實習期間助公司勸退兩名即將放產假及申請育兒長假的員工，事成之後會給她長工職位，甚至有望晉升。剛巧高海羅丈夫孔洙表（李鐘赫飾）被公司裁員，高海羅急於掙錢養家，只好接受崔智媛建議，高海羅決定用自己的方法在辦公室生存下去。

此劇以中年婦陷入家庭與工作兩難為主題，48歲羅美蘭對此深有同感，她2002年結婚，2004年誕下兒子，停工兩年，「生完兒子後，一年四季都在餵奶，儲蓄逐漸消失，開始產生『我應該會被遺忘吧』的絕望想法；其後拍《親切的金子》才再演戲，所以對劇中角色很有共鳴」。

劇中提到韓國實習生月薪約170萬（約1萬港元），實習完也不保證成為正式員工。高海羅最初重返職場，對辦公室日常工作感到陌生，例如換影印機碳粉，不小心弄得滿身也是；其後製作報告也錯漏百出，鬧出不少笑料。

《殘酷的實習生》探討在職媽媽及孕婦的辛酸事；高海羅的同事李文靜（李彩恩飾）臨盆在即，打算向公司申請產假。另一同事琴素珍（金惠華飾）因兒子升讀小學，計劃向公司申請育兒長假，多加照顧。其實韓國出生率低，政府為了推動生育，下了不少工夫，特別在產假及育兒假方面。據悉韓國法定產假是產前90日，加上產後1年，合共15個月。另外，夫妻可各自以每名子女向公司申請1年育兒休假，其間可獲發部分工資，算相當優厚。可是產假及育兒休假時間長，還要支付工資，對企業而言負擔很大。劇中高層朱光洙（金元海飾）就成為反派，每當有女職員申請產假或育兒假，會非常不悅，因而指示崔智媛委派高海羅設法「勸退」李文靜及琴素珍。

制度不變 殘酷依舊

此劇又透過高海羅與崔智媛的故事，帶出女強人不易做。高海羅曾是工作狂，也是「惡魔上司」，即使婚後誕女，仍埋頭苦幹，女兒受傷入院，她也沒離開工作崗位，將育兒責任推到母親身上；直至母親倒下，她才放棄工作。高海羅重返職場，「惡魔上司」氣焰減退，變得善良，一邊機智地應對上司無理要求，一邊為同事設想。崔智媛的經歷剛好相反，原本善解人意，一度計劃結婚生子，但背負父親債務，又不幸小產，從此人生逆轉，為了在職場生存，不惜簽下「不會懷孕保證書」，變成不擇手段、積極向上爬的女強人。

羅美蘭與嚴志媛的演技出色，角色也適合二人。故事寫實得來兼具趣味，每集約40分鐘，篇幅不會過長，節奏爽快。結尾高海羅與崔智媛合力趕走反派朱光洙後，以為迎來好日子，怎料新高層是高崔二人舊公司的話事人，為人比朱光洙更狠毒；暗示大企業制度若沒改變，終究是殘酷社會，這安排也可視為鋪路拍續集。

相關字詞﹕嚴志媛 羅美蘭 韓劇 殘酷的實習生 開箱

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