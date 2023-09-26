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娛樂

宋仲基讚兒子太靚仔

【明報專訊】《財閥家的小兒子》宋仲基今年1月與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）奉子再婚，兒子6月出生。宋仲基為宣傳新片《禍亂》，昨日接受韓媒訪問。對於有傳姬蒂曾懷孕生子，宋仲基直言要求公司不回應，但看到不實報道會生氣及傷心，雖然妻子表示不介意，但他害怕對方受傷。宋仲基自言其後想通了，是外界關心他，而他不夠成熟，理應一開始告訴大家真相。

受訪捱轟 稱以後會慎言

宋仲基大讚妻子個性樂觀，見到韓國人會主動打招呼。宋仲基談到早前接受內地傳媒訪問，表示成為丈夫及父親可能會失去工作，惹來外界抨擊，他承認犯錯，當時表達得不夠準確，以後會更加慎言。

早前有報道指宋仲基參加英國廣播公司（BBC）的劇集試鏡，他承認確有此事，「很早以前就有（出外）參加試鏡，非因太太是外國人，是我一直也在做，但太太曾是演員，在業內有很多朋友，所以有幫忙介紹過幾次，不過到目前為止所有試鏡皆落選」。

談到《禍亂》早前參加康城影展，宋仲基稱妻子當時懷孕，未有陪同入場睇戲，反而介紹許多美食及餐廳給他。他已準備好《禍亂》英文字幕版本，稍後與太太在家觀看。宋仲基自言榮升父親後， 希望成為更好的人，做個好榜樣，「我全身全心集中在育兒方面，雖然像個傻瓜，但兒子太漂亮了」。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕姬蒂桑德斯 韓國電影 禍亂 宋仲基

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