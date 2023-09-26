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娛樂

疑戀美式足球員 入場打氣觀衆起哄 Taylor陪「新歡」媽觀戰

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的世界巡迴演唱會Eras Tour被指帶來龐大經濟效益，目前稍事休息，11月才唱到南美；向來戀事多的她沒有閒下來，近日與效力堪薩斯城酋長隊的美式足球員Travis Kelce傳緋聞，前日（24日）她身穿紅白色酋長隊外套入場觀戰，坐在包廂跟Travis母親Donna言談甚歡，不少現場球迷舉牌起哄，Taylor與Travis賽後更一同離開場館，戀情疑似浮面。

33歲Taylor Swift的美國巡迴演唱會今年3月開鑼沒多久，便爆出跟拍拖6年的《爭寵》男星祖艾雲（Joe Alwyn）分手。今年7月，她在堪薩斯城酋長隊的主場館箭頭體育場開騷，據悉跟Taylor同齡的Travis Kelce也捧場，其後與效力費城老鷹的兄長Jason在播客表示對Taylor有好感。事緣參與Taylor演唱會的觀衆可獲得友情手鐲，Travis自言有很多，但想把寫有自己電話號碼的手鐲交給Taylor，卻未能成功，對未能與她見面也表示失望。沒多久即傳出兩人交往，加上Jason接受訪問時聲稱傳聞是真的；Travis日前則向體育節目主持Pat McAfee表示「且看不久將來的發展」，透露邀請Taylor到箭頭體育場看他比賽。

Taylor Swift和Travis Kelce沒正式承認戀情，不過前者周日到了位於密蘇里州的箭頭體育場，欣賞堪薩斯城酋長主場迎戰芝加哥熊的美式足球賽事，Taylor還穿著酋長隊紅白色外套，於包廂坐在Travis母親Donna旁邊；美媒報道，賽事期間兩人言談甚歡，Taylor更看得很肉緊，不時跳上跳下。司職近端鋒的Travis在第3節接到四分衛Patrick Mahomes的3碼達陣傳球時，Taylor更興奮歡呼起來，最終酋長隊以41：10大勝熊隊。

今年5月曾自認是費城老鷹隊球迷的Taylor Swift，大駕光臨堪薩斯城酋長主場，成為焦點，不少球迷似乎也留意她與Travis Kelce的緋聞，除有人舉牌自稱Swiftie（粉絲暱稱）外，也有球迷寫上「Kelce與Swift達陣」的字句；另有樂迷在紙牌寫「87愛（心形圖案）13」，87是Travis的代表號碼，13則是Taylor的幸運號碼。四分衛Patrick Mahomes賽後受訪提到，「我聽聞她（Taylor Swift）大駕光臨，感到些壓力，知道必須把球傳給Travis」。他形容Taylor是巨星，還未跟Taylor會面，若隊友Travis真的跟她在一起，稱總有機會碰面；酋長隊教練Andy Reid則開玩笑說是他撮合兩人。另外，電台體育節目主持Jarrett Payton拍到Taylor Swift與Travis Kelce一同離開場館的片段，更在網上瘋傳，似逐步引證兩人有機會成為一對。

Usher任明年超級碗演出嘉賓

另一方面，美式足球超級碗決賽向來是美國全年最高收視直播節目，因此中場演出嘉賓備受矚目，昨宣布明年2月11日在拉斯維加斯開打的超級碗決賽，將由R&B歌手Usher擔任演出嘉賓。他在聲明中表示，「終於能在我的願望清單中將超級碗中場演出打個勾，這是我一生的榮耀。我迫不及待想為大家表演，這將與我過去所有的演出完全不一樣」。

相關字詞﹕美式足球員Travis Kelce 美國樂壇天后Taylor Swift

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