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娛樂

前後腳現身法庭調解 王力宏揭前妻李靚蕾未履行裁定

【明報專訊】台灣歌手王力宏和前妻李靚蕾的離婚風波擾攘多時，昨日二人再在台灣對簿公堂。王力宏於9時多在律師和經理人陪同下到場，身穿白恤衫牛仔褲的他未有回應傳媒提問，只舉手打招呼，數分鐘後李靚蕾現身，同樣未有回應任何提問。雙方經過近兩小時調解，王力宏先步出法院，向傳媒揮手後離開；李靚蕾之後步出，只說「謝謝」便乘車離去。

據知今次開庭是因為王力宏先前對李靚蕾進行強制執行，他不滿李靚蕾未遵守法院判決，因此再度訴諸法律。事後王力宏透過律師發出3點聲明，控訴李靚蕾，「一、今天是強制執行程序，這個程序是我方聲請的。二、很遺憾的，裁定的大部分內容對方沒有履行。三、因此我們希望透過法律程序，實現裁定的內容，讓我們能見到XX。（子女名字，以下涉及兒少法故不刊登）」。

法官提醒不對外公開 斥藉傳媒炒作

李靚蕾對此同樣發出3點聲明反擊，「一、家事案件不對外公開。關於這一點，稍早法官才特別提醒。對於王先生再次為了個人利益而違反家事原則，我們深感遺憾。二、近兩年來，因為王先生不斷上訴、抗告，我們開過無數次庭，從來沒有遇過這樣的媒體陣仗。今天王先生特別找各家娛樂記者前來拍攝，話題炒作，我們對此深感遺憾。有關一切事宜，不應是娛樂大眾的素材，或是宣傳作品的工具，期盼無論是司法、藝術或是和家庭關係，都應該回歸單純。三、聲請方的指控不等於事實。我方一直都是竭盡所能的履行法院裁定，反倒是王先生不斷違反應盡的義務。如此，一定能夠得到更多人的認同與支持，包括靚蕾在內。」

娛樂組

相關字詞﹕王力宏和李靚蕾

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