出新歌早起到電台宣傳 何韻詩認有壓力似再做新人

新歌包辦曲詞「最赤裸一次」

阿詩透露再做歌手的過程艱辛又漫長，2020年疫情時，她沒動力寫歌，生活停擺，直至上online course學寫歌，令她重新愛上寫歌。

談到創作《威廉》的靈感，阿詩說：「『威廉』呢個人點走出嚟？係有啲奇妙，唔想解釋得太清楚，最奇妙嘅位，畀空間大家去感受，成件事係好personal，好耐嘅經歷，我可以話係最赤裸一次（呢隻歌），講嘅題材及感受，希望大家可以唔使我去話畀大家聽。」

阿詩邀好友黃耀明首度合作，記得兩年多前向對方提邀，他說：「唔好嘛。」經過一段時間才正式開始，《威廉》由黃耀明、李端嫻跟她同擔任歌曲監製，阿詩說：「做緊3首歌，明仔（黃耀明）係主腦，我估會有些未合作過的新人，係邊個未講得住。」

娛樂組