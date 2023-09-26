後援會Admin Team突解散 粉絲斥不負責任常「自肥」 王智德未回應 經理人花姐稱會了解

娛樂組

據稱Alton後援會的Admin Team上任不足一年，解散公告提及應援過程的安排未能盡如人意，在聆聽意見、檢討、尋求改善下，仍不斷受謾罵，「從2023年8月初至今，將近兩個月時間，Admin Team每日面對無休止的嘲弄、背叛、抹黑，甚至攻擊，但仍在此巨大壓力下，強忍心中難過，完成生日應援這個重大任務。團隊不想辜負Alton與大眾對生日應援的期望，更不想讓慈善服務對象失望，這亦是團隊的責任所在」。

內文提到生日應援到尾聲，Admin Team無法繼續承受此等精神折磨，面對無理指控及歪曲事實而作出的回應。近日發生的事情為團隊成員帶來無法修復的傷害，影響工作與身邊人，故宣布9月30日完成生日慈善應援後解散團隊。

有興趣粉絲可接任重建新Admin Team

公告表示若有蛋白粉有意重建新Admin Team，請在9月27日前聯絡，並透露後援會的資源安排。據知Alton後援會入會費400元，續會費200元，Admin Team提到後援會的備用資金全數用於9月尾Alton的生日應援項目，結算後如入不敷支，Admin Team會自行補貼，有盈餘會捐助慈善團體；後援會的物資若有慈善機構需要，會直接捐贈。

盈餘捐慈善機構 被質疑未獲會員同意

對於Alton後援會的Admin Team解散，Alton未有回應，經理人花姐回覆：「FC（Fan Club）係自發性團體，不過都會同Alton一齊了解吓事件。」後援會公告解散消息後，不少蛋白粉留言，有人為解散感可惜，感謝團隊，表示眾人已盡力。

不過也有不少人留言質疑Admin Team做法，斥不負責任，有擔心影響Alton，特別是MIRROR成團5周年將至，11月有大型活動，12個FC怎能獨缺Alton的後援？團隊要辭職也要安排好接任人選，現在距離解散日子不足一星期，亦有提到後援會的資源處理問題，將盈餘與物資清空捐慈善機構亦未獲會員同意。

強調沒有觸碰Alton

有蛋白粉留言提到早前後援會為Alton在商場搞生日展覽，其實要Alton執手尾才能完成。有提到最受爭議事件是8月Alton到韓國拍新節目，回港時後援會安排接機，現場情况混亂。有指當時有人「自肥」，Alton開聲叫大家不用攬他，仍有人攬、摸膊頭又掃背，甚至斥有人胸壓Alton。不愉快事件發生後，蛋白粉有非議，Admin Team曾在內部通訊向會員解釋當日團隊是保障各人安全而分隔開人群，因蛋白粉太熱情，團隊安排欠周詳，強調過程並沒有觸碰Alton，以後會加強溝通。事件未解決成導火線，Admin Team在這兩個月內不斷受攻擊。

Edan粉絲內訌交公司處理

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會去年中也曾發生內訌，有一班爵屎（粉絲暱稱）向ViuTV發公開信要求後援會更換Admin團隊，當時Edan以千字文安撫粉絲，並向公司匯報，又解釋自己難處，稱公司不想他插手後援會問題，因涉及金錢與資料等，故交由公司處理。