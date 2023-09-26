慈善探訪孟加拉激發母性 唐詩詠：想快點做媽媽

盼逆轉童婚厄運

唐詩詠近期趁工餘時間，參與興趣班和公益事務，上月跟國際培幼會到訪孟加拉，初嘗7天慈善探訪滋味，因在舊公司訓練有素，各方面適應快，只是臉頰因曝曬狂爆瘡，有待康復，希望少少犧牲，能呼喚到更多人幫助當地的貧困女孩，得到讀書機會，以及逆轉童婚厄運，她說：「親身了解貧民所遇的問題，心情很難過，有個媽媽喊得好犀利，她10幾歲被迫嫁人後誕下三個女，其中兩個為了幫家人脫貧，無奈接受童婚，始終未發育完成便生小孩，衍生好多問題，所以希望第三個女逃離厄運。」她表示去完這個旅程更加惜福，沒被嚇怕結婚生仔，反而被激發起母性，當上5歲女孩Jannatul的捐助者，又希望幫助15歲女生達成當軍人和法官的志願，她說：「我想快點做媽媽，將來帶小朋友一起去做慈善，讓每個小孩知道讀書的重要。」

赴日學整麵包無艷遇

談到赴日學整麵包，唐詩詠未打算開店做生意，主要想克服入廚，擴闊社交圈子找對象，「本身好憎煮食，但對整好味麵包有興趣，相信去日本學師較開心。（可有識到好男仔？）課堂全部女學生，有兩個男老師，不過每日上堂朝10晚6，我第一次學整麵包手勢慢，放學很疲累。（可有請追求者食你整的麵包？）沒有追求者，我會努力，要搵一個三觀相同的伴侶真的不容易」。

離巢前壓力大到情緒低落

唐詩詠早前伙拍金剛拍攝內地飲食節目，稱未來發展沒區域限制，只要工作適合，歡迎跟任何單位合作，「就算拍無綫劇也可以，但要身體應付到才可」。她稱對演出要求高，效力無綫20年，壓力太大，影響健康出現問題，「以前實在太辛苦，我離巢前拍最後一部劇，已沒法專心演戲，因荷爾蒙失調，面部爆瘡及情緒低落，肝、腎都不太好，免疫力又低，曾經好驚引發更多毛病」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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