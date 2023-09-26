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娛樂

湯洛雯下封口令 馬國明拍《飛常日誌》無影響婚期

馬國明婚期未受影響 被靚湯訓話兼收封口令：叫我暫時唔好講太多
飛常日誌｜洪泳城自嘲身材麻麻要加操 盼退出前脫一脫

【明報專訊】馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、劉穎鏇、戴祖儀、郭柏妍及吳偉豪主演無綫新劇《飛常日誌》，昨日在機場舉行開鏡拜神儀式。對於有傳今次無綫急召馬國明拍新劇，影響他與湯洛雯（靚湯）的婚期，馬國明為此開腔回應，指一切事情照原先安排，沒有押後。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

馬國明（馬明）透露新劇《飛常日誌》只得10集，並非經典劇《衝上雲霄》延續篇，以圍繞機場管理的幕後英雄為創作題材。有傳今次被無綫急召拍劇，令他與女友靚湯的婚期押後，馬明笑稱不知是否急召，但沒影響婚期，「所有事情也照原先安排，沒有押後。其實拍攝呢部劇的尾段，會有事情發生。（跟靚湯影婚紗相？）大家去問靚湯啦，我經常被她訓話，叫我不要講太多，所以要等靚湯批准我先講得，因她想保持神秘感。（你有什麼可以決定？）我套禮服可以自己揀」。

蔡思貝會否任姊妹團 要問靚湯

蔡思貝表示與靚湯份屬好友，很替對方結婚開心。問到會否擔任姊妹團？她笑着賣關子道：「我和馬明一樣，所有的答案都要問靚湯。」她與馬明談到首次拍檔演出，劇中是對離婚夫婦，都會有些甜蜜場口。對於有網民留言不想再看蔡思貝演出，她淡言道：「都不是第一日發生的事，無所謂，鍾意睇就睇啦！」在旁的馬明幫手解圍，認為每個演員總會有人喜歡和不喜歡，只需做好本分就可以，「《你好，我的大夫》收視好好，我都有睇」。提到馬明舊愛黃心穎結婚，他大方回應：「恭喜，有朋友結婚當然開心啦！（傳她雙喜臨門？）我不知，都恭喜啦，一個喜、兩個喜都恭喜！」

演機場管理局主席 陳豪呻無得入禁區

陳豪劇中飾演機場管理局主席，稱今次客串只得一場戲，因現正忙於拍另一部劇《企業強人》，檔期配合不到，稍後要到深圳拍外景，希望年底前能煞科，趕回港跟小朋友過聖誕，不過太太陳茵媺已答應帶小朋友去深圳探班。問到會否趁拍攝帶子女到機場參觀？他笑說：「我都抱住興奮心情參與這部劇，難得機管局協助製作，可以認識航空業不同部門的運作；我以為可以在機場行來行去暢通無阻，怎知我的戲分只在酒店拍，連機場禁區都不能進入。」

陳豪知道很多人夢想做機師或空姐，自己小時候沒太多目標，直至長大後當模特兒，之後再轉做藝人，指次子似自己沒有明顯方向，反而長子就因喜歡踢波，夢想做足球員，細女就想做YouTuber，「希望女兒先努力學業，不要接觸太多五光十色的演藝圈，怕影響她的心智。等子女讀完書，將來自己話事，想做什麼行業我都無所謂」。

高海寧自薦跟洪永城去亞馬遜

高海寧（高Ling）笑指洪永城（Tony）飾演機場保安主任入型入格，戲裏戲外都有旅客向他問路。Tony笑說：「我連著便服也遇旅客問路，幫我更投入角色。」Tony與高Ling相隔近10年再合作拍劇，有感情線。一年沒拍劇的Tony現時要兼顧拍劇和旅遊節目，高Ling稱羨慕他可以去亞馬遜拍旅遊節目，自薦下次跟他一起去，Tony笑說：「我怕帶高Ling去旅行會成為男士公敵，不過都是等公司決定。」有提議兩人拍旅遊節目，一齊著泳裝落水增加噱頭，Tony反應很大，「我現在身材麻麻哋，要給我一點時間操練才行，希望在退出幕前之前，可以脫一脫」。

劉穎鏇夢想當空姐 可免費環遊世界

劉穎鏇首次飾演空姐，指事前有控制飲食，著上制服後亦大感興奮，趁拍攝空檔四圍拍照留念，「從小追看劇集《衝上雲霄》系列，見到機師和空姐角色，已幻想過扮空姐，今次終於如願以償」。她透露兒時有志願當空姐，因可以享受免費機票環遊世界，但長大後卻害怕坐飛機，「我好驚搭飛機遇氣流，試過被氣流嚇醒」。

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