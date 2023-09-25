【開箱】《東京復仇者2》 北村匠海穿越訴熱血兄弟情

續集分上下兩部分

《東京復仇者》改編和久井健2017年的同名漫畫，先後拍成動畫、舞台劇及真人演出電影。《東》片2021年在日本上映，票房45億日圓（約2.38億港元），成為當地年度最高票房第5位。《東京復仇者2血腥萬聖節篇》「命運」及「決戰」兩部分早前在日本公映，「命運」截至7月底累收26.8億日圓（1.42億港元），下半部「決戰」截至9月初，進帳23.5億日圓（約1.24億港元），兩片加起來票房才略高於首集。監製岡田翔太透露計劃《東京復仇者》真人版電影之初，最想拍「血腥萬聖節篇」，不僅備受粉絲喜愛，也是原著中最催淚感人的篇章。岡田翔太稱整理續集故事時發現內容甚多，片長勢必3個半小時，故決定分兩部分上映，兩個章節分別描述主角感情瓜葛的「命運」，以及迎來終極一戰的「決戰」。

《東京復仇者》講述花垣武道（北村匠海飾）一無是處，得悉舊女友橘日向（今田美櫻飾）捲入黑幫「東京卍會」紛爭而身亡。武道遂穿越時空，重返高中，接近「東京卍會」總長Mikey（吉澤亮飾）及副總長Draken（山田裕貴飾），解開「東京卍會」變節原因，並成功改變歷史，救回日向一命。《東京復仇者2血腥萬聖節篇—命運》則講述武道救了日向後，本打算重修舊好，怎料宿命難逃，日向再次被「東京卍會」殺害。為拯救她，武道決定再次穿越時空，重返10年前，發現「東京卍會」四分五裂，因為6名創始成員：Mikey、Draken、場地圭介（永山絢斗飾）、三谷隆（真榮田鄉敦飾）、羽宮一虎（村上虹郎飾）及林田春樹（堀家一希飾）反目成仇。6人本感情要好，以Mikey馬首是瞻；場地圭介與羽宮一虎想送電單車給Mikey做生日禮物，兩人偷車時，卻錯手殺死Mikey親兄佐野真一郎（高良健吾飾）。羽宮一虎因而被判入少年院，出獄後轉投另一幫派「芭流霸羅」，場地圭介緊隨其後倒戈。「芭流霸羅」向「東京卍會」下戰書，相約在萬聖節當日決戰。與此同時，黑幫「愛美愛主」前成員稀咲鐵太（間宮祥太朗飾）加入「東京卍會」後，野心勃勃密謀掌控幫會，令「東京卍會」內憂外患。

女主角出場5分鐘死亡

「命運」主要描述主角的感情瓜葛，所以沒大陣仗的打鬥場面，集中解說「東京卍會」6名創始成員的恩怨情仇；結尾講武道明白到6名創始成員的關係，還得悉Mikey當年在決鬥中打死了羽宮一虎，Draken被捕入獄，導致「東京卍會」被稀咲鐵太掌控，幫會才變節。武道如何阻止悲劇再次發生，在下半部的「決戰」將有分曉。

值得留意的是，上半部「命運」片長90分鐘，下半部「決戰」則有96分鐘。近年看慣兩小時以上的電影，突然個半鐘看完《東京復仇者2》，讓人感覺時間過得很快。「命運」以敘事為主，沒有高潮位，雖然有突然完結的感覺，但整體流暢，而且突顯「東京卍會」6名創始成員的兄弟情。續集繼續「男人味」很重，以男演員為重心，女主角今田美櫻出場5分鐘左右便死了。今集新增兩個新角色，分別是飾演「東京卍會」創始人的村上虹郎及永山絢斗。前者近年憑《今際之國的有栖》為人熟悉，戲中他的造型別具一格，挑染造型潮味十足。早前因藏毒被捕的34歲永山絢斗，片中有種「大叔」味道。飾演Draken的山田裕貴，今集在現代時空的光頭階下囚造型，則有點嚇人。

北村匠海、吉澤亮及山田裕貴在續集再演同一角色，已駕輕就熟，即使內心戲較重，依然表現自然。其中北村匠海扮演的武道，有所成長，不像首集那麼「廢青」，為了拯救女友，主動要求回到過去，甚至深入虎穴了解「芭流霸羅」的底細，讓人愈來愈來喜歡這角色。

上映日期：9月14日