舊愛患癌英年早逝 與「邋遢女郎」胞弟修成正果 米雪杜克利結婚 《唐頓莊園》拍檔到賀

米雪杜克利去年1月透過《泰晤士報》宣布與35歲謝斯柏布烈治訂婚；據悉兩人2019年透過朋友介紹認識，謝斯柏雖然不是演員，但胞姐菲比布烈治是英國著名才女編劇，亦演出過劇集《邋遢女郎》及電影《奪寶奇兵：命運輪盤》，謝斯柏則擔任過One Direction成員Louis Tomlinson的經理人，又曾監製劇集及電影，並成立音樂製作公司，跟不少圈中人熟稔。

劇中爸媽胞妹齊現身

上周六有英國傳媒拍到穿著婚紗的米雪杜克利現身位於西倫敦的聖尼古拉斯教堂，謝斯柏布烈治則穿著深藍色筆挺西裝，兩人均面露幸福笑容，獲現場賓客灑花瓣祝賀。除了菲比布烈治偕同男友兼《廣告牌殺人事件》導演馬田麥當奴（Martin McDonagh）到場外，米雪杜克利憑《唐頓莊園》蜚聲國際，該劇的主要演員幾乎大部分現身教堂到賀，包括劇中扮演米雪爸爸的曉邦納威利（Hugh Bonneville）、「媽媽」伊莉莎伯麥高雲（Elizabeth McGovern）、「管家」占卡特（Jim Carter）、「貼身侍女」祖安霍格（Joanne Froggatt）、「胞妹」羅拉卡米高（Laura Carmichael）；另外，《唐頓莊園》創作人朱利安菲路斯（Julian Fellowes）及《王冠》女星里絲莉雯慧（Lesley Manville）亦有到場。

《唐頓莊園》2010年首播，以鐵達尼號沉沒為引子，透過一戰、流感大流行等不同重大歷史事件，側寫一個英國貴族家庭無可避免地衰落，合共拍了6季劇集及兩部電影，扮演貴族家庭長女的米雪杜克利因此蜚聲國際，其後又演出了電影《直航殺機》、《瘋狂紳士幫》及Netflix劇集《醜聞真相》等。米雪曾與公關John Dineen訂婚，後者不幸患有罕見癌症，2015年底逝世，終年34歲。米雪兩年後在訪問中表示，雖然與John從未完婚，但在她心目中兩人早已是夫妻，因此John離世後會自視為寡婦。