陳柏宇爆細女揀飲擇食 陳曉東讚太太持家有道被收服

女兒狂上興趣班啟發腦袋

陳曉東擔心女兒發育期腳部變形而棄跳芭蕾舞，改上其他興趣班，包括書法、圍棋、電腦、英文、泥膠和砌積木等，盼藉此啟發她們思維發展。他不怕被嘲怪獸家長，強調培養女兒不同興趣，「沒有強迫女兒學習要做出成績，所以沒有給壓力，純粹以玩為主。最近跟女兒玩桌上遊戲，她們好聰明，我總是輸家，輸贏都不牽涉金錢，現階段應讓小朋友多啟發腦部智慧」。他批准女兒可上網看片，但兩女長期望電腦視力有影響，打算戴眼鏡矯視。

陳柏宇自爆病癒不久，懷疑長女Abigail在學校感染甲型流感，令他和6個月大幼女Audrey先後病倒，「細女發高燒超過39度，好彩精神不錯，仍然食得睡得。現時全家只有太太未中招，稍後舉家飛越南旅行，希望她保持健康如期起行」。他笑說最擔心不是細女病情，而是對方開始轉食糊仔已揀飲擇食，非常難搞。

記者：林蘊兒