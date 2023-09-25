葉振棠「生蛇」缺席《煇黃》 60歲羅嘉良頭髮濃密遭佘詩曼質疑

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

葉麗儀在演唱會透露葉振棠（棠哥）因病未能演出尾場，「棠哥因病需要休息，今（前）晚未能出現跟大家見面」。她聽到台下傳出感嘆聲後說：「觀眾們都覺得很可惜，我在這裏代表他向大家講聲不好意思，相信大家都會跟我一起送掌聲給棠哥，希望他早日康復，為我們唱歌。」全場觀眾大力拍掌。

臨時拉伕 陳潔靈睇歌詞獻唱

陳潔靈補上與葉麗儀合唱《笑傲江湖》，陳潔靈笑言站在台邊唱歌有苦衷，「我臨時拉伕，要睇歌詞，幸好之前唱過這首歌」。觀眾報以掌聲支持。兩人提到交情逾50年，是同屆參加歌唱比賽入行，陳潔靈說：「葉麗儀去了生仔，我先攞到季軍。」葉麗儀想起兒子已年過50歲，感覺時光飛逝。同場汪明荃、張德蘭、仙杜拉、華娃、雷安娜、羅嘉良、周吉佩、李佳與龍婷等落力獻唱，最後大合唱《獅子山下》。

「掹衫尾」踏紅館唱《大地恩情》

羅嘉良專程由北京回港演出，他出席慶功宴時，表示7年前盧國沾作品演唱會後再回港演出，好珍惜再踏紅館唱歌機會，難得跟多名有分量前輩歌手同台，「我聽這班前輩歌手的歌長大，今次是『掹衫尾』上台唱歌，唱經典歌特別有感情。不過唱《大地恩情》好驚，太經典，多謝觀眾對我咁親切，令我好享受舞台」。他早前跟舊拍檔陳錦鴻合作拍汽車廣告，勾起大家對無綫劇《創世紀》的集體回憶，羅嘉良說：「前幾年工作有撞見陳錦鴻、郭政鴻，見回以前的朋友好開心，我和陳錦鴻拍廣告特別有默契，一take過收工。我見到網上評論，原來部劇已24年前，我們變化不大。」

已「登六」的羅嘉良頭髮濃密，笑言引起很多人好奇，「去年拍內地劇《孤鷹》已很多人問我，剛參與拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》，阿佘（佘詩曼）還問髮型師，打探我的頭髮是不是真的？頭髮是真的，感謝父母和上天，不過我白頭髮很多」。

多謝無綫常重播主演劇集

羅嘉良稱今次與阿佘、林峯、羅子溢等拍劇很開心，讚製作班底一流，會趁留港期間約劇組聚會。有指他在馬來西亞很受歡迎，人氣蓋過林峯？他謙稱：「不要這樣說，事實我很少外出，拍劇兩個多月，只出街購物一次，為太太選生日禮物，其他時間留酒店休息，聽音樂。」

羅嘉良在北京生活14年，細女10歲，大仔已24歲，時間過得好快。會否多回港演出？他表示看情况，等有適合劇集和班底再考慮。他笑言：「TVB真好，經常重播我啲劇，我好似沒有離開過一樣。」他預告將參與國慶騷，屆時唱《創世紀》主題曲，並跟多名《中年好聲音》歌手合唱。

周吉佩龍婷喜獲前輩教路

周吉佩與龍婷在紅館獻唱感興奮，龍婷覺得好幸福，「在最好場地，有最好的樂隊、熱情粉絲和金曲」。周吉佩形容在紅館演唱完成小時候夢想，未敢奢望何時上紅館開個唱，「我剛入行定過5年目標，結果第二年就過不到，現在不敢再講，先做好每部分。我為這個騷好緊張，花了一個月練歌」。兩人是今次演唱會中最年輕的歌手，周吉佩感恩獲一班前輩歌手愛惜，特別羅嘉良和雷安娜教路，「綵排時，羅嘉良教我用不同唱法，雷安娜教我咬字要正」。龍婷則趁綵排向一眾前輩歌手偷師，「個個唱歌都好放鬆，好勁，他們有好多年閱歷和氣場，我都要修煉」。

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