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娛樂

何廣沛新戀情獲祝福隨時閃婚 蔡思貝無意跟外籍男友人發展

《你好，我的大夫》成績好 何廣沛拒認福將 歸功年輕演員

【明報專訊】無綫劇集《你好，我的大夫》演員蔡思貝、何廣沛、吳偉豪等昨日到觀塘出席迎中秋活動，公布劇集首周7天跨平台總收視最高23.1點（約149萬觀眾收看）。蔡思貝與何廣沛開心劇集贏收視和口碑，蔡思貝笑說：「大家覺得我的角色和演技很不一樣，感到欣慰和鼓勵，若收視再好一點，我義診幫大家把脈。」何廣沛稱《你好，我的大夫》承接《破毒強人》得好成績，歸功多名年輕演員加入，不敢自認福將。

何廣沛公開戀情後，同劇演員陳嘉慧傳出秘婚，以及游嘉欣有新戀情，蔡思貝笑稱：「這部劇幾旺情侶。」她和何廣沛未聽到陳嘉慧和游嘉欣報喜。何廣沛說：「若是真的恭喜她們。（你最大方公開？）我年紀大嘛。（鼓勵她們公開戀情？）交給她們決定，我公開沒有壓力，最近接到好多人祝福，覺得好開心、幸福和幸運。」會不會閃婚？他說：「一步步邁向，希望愈來愈近啦。」

蔡思貝被問中秋節有否約緋聞男友胡鴻鈞共度？她說：「我跟嫲嫲食飯過節，他最近好忙，不在香港。」談到她主持的旅遊節目《貝遊歐洲》邀得相識多年的外籍男友人任導遊，蔡思貝解釋未入行前在旅途中認識對方，彼此很有緣分，每隔幾年會在不同地方相遇，但不考慮發展成情侶，「我們是朋友感覺，不過他知道我做藝人，有自薦做我海外經理人」。

吳偉豪預告半裸出鏡

吳偉豪笑言不清楚同劇拍檔感情狀態，連自己的感情狀態也不想提及，多謝大家關心。他將話題轉回劇集，預告會除衫半裸接受針灸，「拍攝過程辛苦，半裸上鏡較之前瘦」。他透露兄弟有看劇畀意見，也試過彈他，爸爸吳大強則沒有給予壓力，只提點他要把握和珍惜機會。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕你好，我的大夫 吳偉豪 何廣沛 蔡思貝

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