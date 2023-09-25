自評演唱會表現值90分 王馨平憶亡父王羽哽咽獻唱

挑戰唱尹光AI版《一人之境》

王馨平在演唱會換上多套歌衫，當中不乏deep V、大露背及露腰，展現美好身段。她唱《美少女戰士》時，周慧敏雖未有同台演出，但在台下獻花以示鼓勵。安歌時，以《最愛是誰》跟觀眾大合唱為演唱會畫上句號。

王馨平給自己90分，「我是一個很眼淺的人，在台上一直努力控制不要流淚，怕影響歌聲和演出。很高興和現場觀眾一起度過充滿感性的晚上。很開心觀眾熟悉我所挑選不同時代的歌曲，包括挑戰尹光AI版《一人之境》，感到滿足」。主辦在完騷後，宣布確定今年11月在內地展開巡演。

周慧敏難忘跟王羽林翠見面

周慧敏在社交網恭喜王馨平演出成功，回想昔日跟對方的父母林翠及王羽見面，林翠給她感覺很隨和與大方爽朗；王羽讓她見識到大俠本色，好霸氣又風趣幽默，有時又像孩子般逗她們玩耍。

周慧敏最難忘王羽請她以最大力量揮拳打他的手臂，「他要我知道其雙臂有多堅壯，這個舉動已夠好玩。還向我們說了他很多的奇遇，聽得我目瞪口呆，果然是一名傳奇大俠。有幸跟他倆都見過一面，我也彷彿感受到如果他們坐在觀眾席上看到你（王馨平）的表演，他們心的感動。祝福你巡演一切順利」。

娛樂組