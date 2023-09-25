巡唱至明年2月 否認豬籠入水 楊千嬅爆11歲兒子有意回港升學

記者：柯美

攝影：劉永銳

陳寶珠和梅雪詩在晚宴與表演粵劇的小朋友合照，二人表示很開心粵劇界有新一代參與，期望之後有更多新力量及創新思維加入，讓粵劇能夠一直傳承下去。莫文蔚獻唱《忽然之間》，張敬軒唱《櫻花樹下》和《只是太愛你》。楊千嬅穿上黑色貼身長裙，盡現纖瘦身材，狀態大勇。她表示5月開始巡迴演唱會，一年前已開始運動，「巡唱雖然有點辛苦，但專心做一件事很開心，有多些時間做自己的事，享受家庭樂和籌備新一首廣東歌」。

千嬅透露巡唱到明年2月，年底前除內地，還會到馬來西亞、新加坡及美國等。是否豬籠入水？她否認，「有得唱就唱，人開始大，體力仍然保持到，盡量做想做的事」。兒子Torres有否投訴她太忙？千嬅表示兒子11歲升讀中一，長大了很多，較以前定性和非常自律，「雖然有很多功課，他會自動波，全部自己安排，規劃好行程，我好安慰，企理過我，似爸爸（丁子高），我只在視線上陪伴。同學之間的氛圍很好，兒子都想做得更好」。

不知兒子有否拍拖

目前Torres在上海讀書，問會否安排他回港升學，千嬅說：「佢有諗嘅，但希望佢暫時留喺上海讀書，讀埋呢個學期先再打算。」。Torres可有女友？她說：「有都唔講啦，我當年拍拖都不會跟父母講。（有否跟她討論女同學？）佢同我討論地理，我梗係唔識啦，咪即係話題完結，叫你唔好問囉。」

是否不准兒子拍拖？千嬅稱兒子有自己社交圈，「同學之間有很多話題，談天說地加上互聯網發達，我阻止不到，唯有陪他傾偈，分析哪些是正確，哪些暫時不適合做，他都會聽」。談到她之前行街被網民要求合照時叫對方低調一點。是否不喜歡被打擾？千嬅說：「沒所謂，喜歡走過來跟我影相，好過不知在哪裏偷影我，影得唔靚出來有手尾跟。」

張敬軒叫師弟黎展峯幫手掛衫

張敬軒（軒仔）與同公司新人黎展峯一起受訪，軒仔透露最近愛上運動，「以前身邊朋友打麻將居多，最近就多打波，我開始踢番足球，未搵到適合踢什麼位置，他們話我現在的狀態，最適合做啦啦隊，未可以落場。我小時候踢前鋒，都有些傷疤，但已30年冇踢波。我曾是街童，變得斯文是由中學開始對音樂產生興趣後就沒有踢波」。他11月開始新一輪巡迴演唱會，先到澳洲悉尼和墨爾本，現在開始健身鍛煉。

師弟黎展峯會同行，負責幕後工作，軒仔說：「我好堅持他們由幕後工作做起，知道多些，安全感也會多一點。（有什麼指導他？）他唱歌不錯，參加《冤枉新秀訓練營》時，我給他很高分數，他現在是耕耘期。」有否傳授心得？他說：「交流下，新一代有自己想法和方法，他會講新一代點交際和玩什麼遊戲，我在學習中，驚自己有老人癡呆。」黎展峯可以幫手做什麼？軒仔笑說：「他咁高可以幫我掛燈、掛衫。」黎展峯彈出一句「或者掛住你。」大家嘩然，軒仔笑說：「我入行20年都講唔出口。」

莫文蔚以科技重現寫真集

莫文蔚穿黑色透視晚裝，透露放了兩個月假和老公歐遊，順道探朋友。今年是她入行30年，日內推出一首有3種語言的新歌，稍後會舉行小型展覽，「以前出過一本限量版寫真集，很多人未睇過，所以會利用現今科技，以新手法呈現作品。至於首新歌在兩年前開始醞釀，因疫情才延至現在推出，首歌好有力量及搖滾，跟我以前唱的抒情歌180度轉變」。

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