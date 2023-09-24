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娛樂

【開箱】《孤注一擲》票房大捷 內地寫實罪案片抬頭？

【明報專訊】日前法新社報道，泰國在新冠疫情前的2019年，錄得破紀錄的1100萬內地旅客入境，今年到目前為止卻只有230萬，文中歸因社交平台的網絡傳聞，指陸客在泰國有可能被綁架到緬甸或柬埔寨的KK園區詐騙工場，加上截至昨日累收逾38.19億人民幣的《孤注一擲》推波助瀾，令陸客對泰國卻步。

今年內地票房季軍

《孤注一擲》是今年內地影壇奇葩，除票房大捷，位列2023年季軍，並成為內地史上最高票房第11位，要取代收40.3億《流浪地球2》的第10位，相距不足2億人民幣。不管能否刷新紀錄，以境外詐騙案為創作藍本的《孤》片，已打開寫實罪案片大門，它迥異於史上十大最高票房的主旋律電影如《長津湖》、《戰狼》，也跟帶有魔幻或科幻色彩的《你好，李煥英》、《流浪地球》不同，更不是藉古諷今的《滿江紅》或大堆頭喜劇《唐人街探案3》。

《孤注一擲》講述電腦程式員潘生（張藝興飾）、模特兒安娜（金晨飾）被海外高薪招聘吸引而出國工作，結果落入境外詐騙工場的陷阱。陸經理（王傳君飾）向安娜表示，只要業績滿500萬，便可拿回護照離開，於是她積極向沉迷賭博的碩士生阿天（王大陸飾）埋手，令後者泥足深陷，阿天女友小雨（周也飾）向警察趙東冉（詠梅飾）求助；另一方面，潘生秘密求助計劃敗露遭毒打，安娜則伺機逃脫，並得陸經理得力助手阿才（孫陽飾）協助，逃亡返家後遭拘捕，最後協助趙東冉鎖定工場位置，跨境執法。

此片商業上成功並非偶然；首先執導過《瘋狂的石頭》的《孤注一擲》監製寧浩，2016年推出「壞猴子72變電影計劃」，為有志在影壇發展又具備創意、態度及個性的青年，提供有規劃的發展平台，《我不是藥神》導演文牧野便來自此計劃，執導《孤》片的申奧亦然。開鏡前申奧做了不少資料蒐集，包括間接認識的朋友因網絡詐騙損失50萬人民幣，最終自殺；又採訪了很多受害者、被綁架後逃脫的倖存者、在前線反詐的警察，因而了解當中的過程，豐富了戲中內容。事實上，片末出工作人員名單時，這些受訪片段便成為「彩蛋」，雖然都打了格看不清臉容，又大讚警察表現，有點像警訊宣傳。

彭順曾執導類近題材電影

境外詐騙案不是新鮮題材，《見鬼》系列彭順執導的《猜猜我是誰》，桂綸鎂、張孝全及陳學冬主演，2017年底上映，便是以中港泰三地跨境電騙案為背景，講述主腦一方面在內地獲得大量客戶資料，並在泰國經營禁閉式電話中心，警方遂派出臥底到泰國潛入電話中心工作，蒐集罪犯資料及了解他們的犯案手法。不過《猜》片迴響遠不及《孤注一擲》，不能否認後者受惠於去年爆出的KK園區電話與網絡詐騙事件太過駭人聽聞，觀衆記憶猶新，不免帶獵奇眼光看待。

拍攝流暢 計算準確

《孤注一擲》不脫商業片公式，但拍攝流暢，起承轉合計算準確，還帶金句，譬如為何賭徒會受騙且泥足深陷，便是「貪心與不甘心」肇禍。其實此片題材可搞很多羶色腥，可能為免過不了審查，現在電影看來算克制，就算所謂虐打場面，也不算很過分。人物設定亦是標準設計，帶來戲劇效果；先是安排男主角潘生事業失意，錯失主管職位，憤而離職，以為到新加坡可另闖新天地，結果中途被綁架到詐騙工場，遭收起電腦及手機，還飽受毒打。女主角安娜則是模特兒，同樣工作不如意，結果遭不安好心的朋友介紹海外「高薪」工作，實情在網上賭場當荷官，最終依舊是靠色相誘騙賭徒。透過阿天一角，更看到受害者如何一步步被煎皮拆骨，如同吸毒上癮般，最終被挖空所有家當。碩士生阿天自以為聰明，自信可在網絡賭場贏錢，結果玩遍各式賭博，由足球博彩到投資加密貨幣，卻不自知已深陷賭博與借貸的循環騙局，悲劇收場。

比較奇怪是阿才一角，一直是打手角色，暴力對待抗命者，卻暗戀安娜；當陸經理也貪戀她美色圖謀不軌，阿才卻擔當護花使者，最後更放她走，難怪網民戲稱他是「純愛戰士」，此角是否太過矛盾？

張藝興擺脫偶像包袱

扮演潘生的張藝興童星出身，在韓國加入男團EXO而大紅，返回內地發展多年，片中卸下偶像包袱，表現不錯。飾演安娜的金晨畢業於北京舞蹈學院，曾與黎諾懿拍檔參加《舞動奇跡》第3季。此片有不少香港演員參演，像演阿天母親的鄧萃雯，戲分不多，但算有發揮；演阿天爸爸的《省港旗兵》林威，出場更少，而且他胖了，看演員名單才知道是他；同樣情形也出現在扮演華人商會會長的林韋辰身上。其實演阿才的孫陽與「安娜朋友黎霜」湯加文均來自香港，兩人曾合演講述深港邊緣少女走水貨故事的《過春天》，未知是否因此片中偶爾會出現廣東話；雖然沒明言詐騙工場在哪，但據說全片大部分在海南島拍攝，其餘則在澳門取景。

上映日期：9月21日

相關字詞﹕鄧萃雯 孫陽 金晨 張藝興 寧浩 申奧 開箱 孤注一擲

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