明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

瀧澤秀明斥強吻報道失實：難以接受 受害者橋田康接受東山紀之道歉：終於釋懷

【明報專訊】日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的性侵風波，並未因東山紀之接任新社長而平息，更蔓延至前副社長、如今自立門戶的瀧澤秀明身上，事緣「尊尼性侵問題受害者協會」成員平本淳也接受《女性Seven》雜誌訪問，表示有受害者曾遭瀧澤強吻，瀧澤昨日發表聲明，斥報道失實，「令人難以接受」。另一受害者橋田康前日接受電視節目訪問，自爆東山紀之已向他真誠道歉，「令我終於釋懷」。

曾任尊尼事務所副社長、子公司Johnnys'ISLAND社長的瀧澤秀明，去年離巢，並於今年3月成立新公司TOBE，把尊尼藝人如V6前成員三宅健、King & Prince的平野紫耀及神宮寺勇太、Kis-My-Ft2前成員北山宏光等羅致旗下，新晉男團IMPACTors更改名「IMP.」出道，並已推出首張單曲，又擔任某連鎖鞋店代言人，準備大展拳腳。

記者承認未向當事人求證

自立門戶的瀧澤秀明一直未有回應尊尼喜多川的性侵醜聞，據日本雜誌《女性Seven》報道，原來瀧澤亦捲入性侵風波，雜誌記者訪問13歲加入事務所當練習生、20歲離巢後曾經出書揭發喜多川惡行的平本淳也，他亦是「尊尼性侵問題受害者協會」成員之一，表示曾經收到其他受害者報料，「瀧澤秀明很喜歡接吻，而我也被強吻過」。不過，記者坦承從未接觸該名受害者，一切消息均來自平本淳也。

受害者遭恐嚇 求警跟進

報道刊登後，瀧澤秀明昨日透過社交媒體發表聲明，強調為了保護個人和公司聲譽，必須澄清，批評《女性Seven》有關報道「令人難以接受」，自稱一向尊重新聞及言論自由，但當媒體刻意發布虛假內容，「等同施予暴力」，是他不能容忍。

提起平本淳也，前日他以「尊尼性侵問題受害者協會」代表身分到神奈川縣警署，反映有人在網上恐嚇和誹謗受害者，要求警方跟進，「我們發現有數以萬計的惡意留言，包括叫受害者『去死吧』、『盡快消失』等，情况令人擔心」，考慮透過法律途徑解決問題。警方發言人表示，樂意跟協會合作，一同應對網絡罪行。

談及賠償問題

東山紀之接任尊尼事務所社長一職後，曾在記者會上公開向受害者致歉，並承諾將畢生致力解決有關問題。今年5月，自爆曾遭尊尼喜多川性侵的前練習生橋田康，日前接受電視節目訪問，證實東山紀之已親自向他道歉，接任Johnnys'ISLAND社長的井之原快彥亦在場，彼此談到賠償問題，以及向他徵求改革事務所的建議等。橋田康表示感受到對方的誠意，「令我終於釋懷」。

相關字詞﹕平本淳也 橋田康 瀧澤秀明

上 / 下一篇新聞